Kuzey Marmara Otoyolu'nda Beton Mikseri Devrildi: 2 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton mikseri devrildi

Sevindikli Gişeleri mevkiinde gece saatlerinde kaza

Kocaeli’de, Kuzey Marmara Otoyolu girişinde meydana gelen kazada bir beton mikseri devrildi. Kaza, gece saatlerinde İstanbul istikameti Sevindikli Gişeleri mevkiinde gerçekleşti.

Sürücüsü öğrenilemeyen 41 HB 167 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan kişi veya kişileri çıkarmak için müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

