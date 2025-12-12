DOLAR
42,69 -0,22%
EURO
50,1 0,11%
ALTIN
5.929,24 -1,32%
BITCOIN
3.947.979,26 -1,01%

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Beton Mikseri Devrildi: 2 Yaralı

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Gişeleri mevkiinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi araçta sıkıştı; çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:52
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Beton Mikseri Devrildi: 2 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton mikseri devrildi

Sevindikli Gişeleri mevkiinde gece saatlerinde kaza

Kocaeli’de, Kuzey Marmara Otoyolu girişinde meydana gelen kazada bir beton mikseri devrildi. Kaza, gece saatlerinde İstanbul istikameti Sevindikli Gişeleri mevkiinde gerçekleşti.

Sürücüsü öğrenilemeyen 41 HB 167 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan kişi veya kişileri çıkarmak için müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

KOCAELİ'DE KUZEY MARMARA OTOYOLU GİRİŞİNDE BETON MİKSERİNİN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ ARAÇTA...

KOCAELİ'DE KUZEY MARMARA OTOYOLU GİRİŞİNDE BETON MİKSERİNİN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞARAK YARALANDI.

KOCAELİ'DE KUZEY MARMARA OTOYOLU GİRİŞİNDE BETON MİKSERİNİN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ ARAÇTA...

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı
2
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
3
Erzincan'da 122 Yeni Hizmet Aracı Teslim Edildi
4
Menteşe Belediyesi Ekolojik Gerontoloji Etkinliği: Yaşam Evleriyle Yaşlı Dostu Kent
5
Fatih’te 52 Yıllık Binada Zemin Çökmesi İddiası: Salon Ortasında Çukur
6
Mustafa Canbey'in Adıyla Dolandırıcılık: Balıkesir'de 2 Kişi Tutuklandı
7
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'ya: Gazze İşgali Yerine Anlaşma İstedi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?