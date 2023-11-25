KYK yurdunda kahreden ölüm: Üniversite öğrencisinin acı sonu...

Samsun'dan kahreden haber geldi. KYK yurdundan acı olay duyurulurken 18 yaşındaki Elif Coşkun kaldığı odanın banyosunda ipe asılı olarak bulundu.

KYK yurdunda kahreden ölüm: Üniversite öğrencisinin acı sonu...
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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü Kredi ve Yurtlar Kurumu Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu D Blok 5. katta meydana gelen kan donduran olay yürekleri dağladı. Elif Coşkun ipe asılı halde bulunarak olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Gelen bilgiler üzerine OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Elif Coşkun bornoz ipiyle asılı olduğu görüldü. Sağlık ve polis ekiplerine haber verilerek olay yerinde incelemeler başlatıldı. Genç kızın olay yerinde ölü olduğu bilgisi verildi.

elif coşkun

İncelemeler sonrasında cansız bedeni bulunan genç kız otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yurtta kalan öğrencilerin üzgün olduğu bilgisi paylaşılırken Coşkun'un ise memleketinin Çorum olduğu bilgisine ulaşıldı. 

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