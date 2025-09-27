Lavrov, BM 80. Genel Kurulu'nda Hindistan, Ürdün, Güney Kore ve Yemen ile Görüştü

Lavrov, BM 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Hindistan, Ürdün, Güney Kore dışişleri bakanları ve Yemen lideriyle ikili temaslarda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 00:49
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 00:49
Lavrov, New York'ta mevkidaşlarıyla görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM 80. Genel Kurulu çerçevesinde Hindistan, Ürdün ve Güney Kore dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı zamanda Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Uleymi ile bir araya geldi.

Hindistan ile ikili ilişkiler ve zirve hazırlıkları

Lavrov, New York'ta Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı ve yıl sonunda yapılması planlanan Rusya-Hindistan zirvesi için hazırlıklar istişare edildi. Ayrıca iki bakan, Ukrayna ve Gazze Şeridi'ndeki durum dahil bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü.

Ürdün görüşmesinde Gazze ve Suriye gündemi

Lavrov, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi. Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmeler konuşuldu; taraflar özellikle Gazze Şeridi'ndeki durum ve Suriye meselesini ele aldı. Görüşmede ateşkes ve insani yardımın derhal sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve BM kararları çerçevesinde barış sürecinin yeniden başlatılması yönünde uluslararası girişimlerin aktifleştirilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca iki bakan Rusya-Ürdün ilişkilerini de değerlendirdi.

Güney Kore ile Kore Yarımadası değerlendirmesi

Lavrov, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile görüştü. Kore Yarımadası'ndaki mevcut durum ele alınırken, Rus tarafı görüşmede ABD ve Asyalı müttefiklerinin Kuzey Kore'ye karşı askeri faaliyetlerinin kışkırtıcı olduğu ve Pyongyang'a yönelik yaptırımlar ile güç baskısının artırılmasına yönelik politikaların izlendiği değerlendirmesini paylaştı. Taraflar, yarımadadaki gerçekler ışığında karşılıklı saygıya dayalı diyaloğa dönüş ve Kuzeydoğu Asya'da uzun vadeli barış ve istikrar için güvenilir bir mekanizma oluşturulması gereğine dikkat çekti.

Yemen lideriyle siyasi çözüm vurgusu

Lavrov'un Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Uleymi ile yaptığı görüşmede Yemen'deki durum ele alındı. Rus tarafı, Yemen krizinin BM himayesinde kapsamlı ulusal diyalog başlatılarak siyasi araçlarla çözülmesinden yana olduğunu belirtti. Görüşmede ayrıca Filistin'deki durum da gündeme getirildi.

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı