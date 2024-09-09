Lavrov'dan Orta Doğu Uyarısı: Savaş İsteyenler Var

Rusya Dışişleri Bakanı'ndan Sert Açıklamalar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Riyad'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Orta Doğu'da geniş çaplı bir savaş çıkmasını isteyenlerin olduğunu" bildirdi. Bu açıklama, bölgedeki mevcut durumun kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Barış Girişimleri Durdu

Lavrov, Gazze konusundaki ateşkes ve esir takası görüşmelerinin artık tıkandığını belirtti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler dahil tüm barış çabalarının durdurulduğunu vurguladı. ABD Başkanı Joe Biden tarafından sunulan önerilerin ise İsrail tarafından görmezden gelindiğini ifade etti.

İsrail'in İstemediği Koşullar

Lavrov, İsrail, Mısır ve Katar arasında yapılan arabuluculuk girişimlerine karşı Netanyahu yönetiminin katı koşullar öne sürdüğünü belirtti. Bu durum, bölgedeki barış arayışlarını güçleştiriyor. ”Orta Doğu'da geniş çaplı bir savaşın çıkmasını isteyenler var.” ifadeleriyle sorunun ciddiyetine dikkat çekti.

İkili İlişkiler Üzerine Görüşmeler

Öte yandan, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Lavrov'un, ikili ilişkileri geliştirme yollarını görüşmek üzere bir araya geldiğini bildirdi.

Müzakerelerin Zorluğu

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırıların durdurulması için taraflar arasında dolaylı müzakereler sürdürülüyorken, Netanyahu’nun Hamas ile yapılacak esir takası anlaşmasını siyasi sebeplerle onaylamadığı yönünde eleştiriler artıyor. Özellikle Philadelphi Koridorunda kontrolü devam ettirmek için öne sürdüğü talepler müzakerelerin zora girmesine neden oluyor.