Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Lavrov'dan Orta Doğu Uyarısı: Savaş İsteyenler Var

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Orta Doğu'da savaş isteyen güçlerin var olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 18:05
Lavrov'dan Orta Doğu Uyarısı: Savaş İsteyenler Var

Rusya Dışişleri Bakanı'ndan Sert Açıklamalar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Riyad'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Orta Doğu'da geniş çaplı bir savaş çıkmasını isteyenlerin olduğunu" bildirdi. Bu açıklama, bölgedeki mevcut durumun kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Barış Girişimleri Durdu

Lavrov, Gazze konusundaki ateşkes ve esir takası görüşmelerinin artık tıkandığını belirtti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler dahil tüm barış çabalarının durdurulduğunu vurguladı. ABD Başkanı Joe Biden tarafından sunulan önerilerin ise İsrail tarafından görmezden gelindiğini ifade etti.

İsrail'in İstemediği Koşullar

Lavrov, İsrail, Mısır ve Katar arasında yapılan arabuluculuk girişimlerine karşı Netanyahu yönetiminin katı koşullar öne sürdüğünü belirtti. Bu durum, bölgedeki barış arayışlarını güçleştiriyor. ”Orta Doğu'da geniş çaplı bir savaşın çıkmasını isteyenler var.” ifadeleriyle sorunun ciddiyetine dikkat çekti.

İkili İlişkiler Üzerine Görüşmeler

Öte yandan, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Lavrov'un, ikili ilişkileri geliştirme yollarını görüşmek üzere bir araya geldiğini bildirdi.

Müzakerelerin Zorluğu

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırıların durdurulması için taraflar arasında dolaylı müzakereler sürdürülüyorken, Netanyahu’nun Hamas ile yapılacak esir takası anlaşmasını siyasi sebeplerle onaylamadığı yönünde eleştiriler artıyor. Özellikle Philadelphi Koridorunda kontrolü devam ettirmek için öne sürdüğü talepler müzakerelerin zora girmesine neden oluyor.

İLGİLİ HABERLER

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar