Lavrov: Rusya Batılılardan İntikam Alma Arzusunda Değil

Lavrov, Batılıların Rusya'ya dönme isteğinde intikam arzusunda olmadıklarını; Ukrayna krizi, ABD ile işbirliği ve alternatif ödeme mekanizmalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:19
Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde öğrencilerle buluşma

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsünde öğrencilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rusya'ya dönme isteği olan Batılılara karşı intikam alma niyetleri bulunmadığını vurguladı.

Ukrayna meselesine ilişkin değerlendirmelerinde Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin krizin tarafların ulusal meşru çıkarlarına saygı temelinde çözülmesi gerektiğini anladığını söyledi. Lavrov, Vladimir Putin ile Donald Trump'ın Alaska'da yaptığı görüşmenin bunu gösterdiğinin altını çizdi ve "Ukrayna'daki krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini" vurguladı.

Lavrov, Batı'nın uzun yıllar boyunca Ukrayna'ya milyarlarca dolar akıtarak orada kendisine tamamen itaat edecek, NATO'ya katılmayı reddetmeyecek, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere Batılı yapılara tabi olmaya çalışacak bir rejim kurduğunu belirtti ve bu gerçeğin çözümün merkezinde olduğunu ifade etti: "Batı, uzun yıllar boyunca Ukrayna'ya milyarlarca dolar akıtarak orada kendisine tamamen itaat edecek, NATO'ya katılmayı reddetmeyecek, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere Batılı yapılara tabi olmaya çalışacak bir rejim kurdu."

Rusya ve Batı ilişkilerine dair Lavrov, Batılıların Rusya'ya dönüp yeniden çalışmak istemeleri halinde onları uzaklaştırmayacaklarını ancak bunun için belirli koşullar oluşturulacağını söyledi. Yönetici kadrolarının emirleriyle ülkeden kaçmalarının güvenilmezlik unsuru olduğunu da ekleyen Lavrov, "Kimseden intikam alma, öfkemizi kimseden çıkarma arzusunda değiliz." dedi.

Rusya ile ABD arasında işbirliği olasılıkları

Lavrov, Rusya ve ABD arasında farklı alanlarda işbirliği imkanlarına işaret ederek, "Ekonomi, Alaska'da dahil sıvılaştırılmış doğal gaz üretimi ve çok daha fazlası gibi ilgi çekici olasılıklar var. Genel olarak Arktika, uzay da dahil olmak üzere geniş bir işbirliği alanı söz konusu." ifadelerini kullandı.

Ayrıca dolarsızlaşma ve alternatif ödeme platformlarının oluşturulması sürecinin sürdüğünü belirten Lavrov, "Normal ticaret için gerekli olan alternatif platformlar, ödeme ve diğer lojistik mekanizmaları oluşturma eğilimi devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Trump'ın eski başkan Joe Biden'ı "doların küresel rezerv para birimi olarak rolünü tehlikeye attığı" yönündeki eleştirisine atıfta bulunarak, dolar ile ilgili atılan adımların mantıksız göründüğünü söyledi ve "Ne yazık ki, Trump yönetiminde finanstan sorumlu olanlar, en azından liderleri hakkındaki bu değerlendirmeden henüz bir sonuç çıkaramadılar." dedi.

