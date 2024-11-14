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Lavrov ve Kolombiyalı Mevkidaşı Murillo Ukrayna Krizini Görüştü

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Kolombiya Dışişleri Bakanı Murillo ile Ukrayna krizini ve uluslararası meseleleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:27
Lavrov ve Kolombiyalı Mevkidaşı Murillo Ukrayna Krizini Görüştü

Lavrov ve Murillo'dan Önemli Görüşme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantı, Moskova'da yapıldı ve Ukrayna krizi gibi uluslararası meseleler masaya yatırıldı.

İlişkilerin Derinleştirilmesi Konusu

Görüşme esnasında, Rusya ve Kolombiya arasındaki ilişkilerin gelişimine yönelik çeşitli konular ele alındı. İki bakan, uluslararası platformlarda etkileşimin derinleştirilmesi hususunda mutabık kaldılar.

Uluslararası Meselelerin Değerlendirilmesi

Bakanlar, ayrıca Ukrayna ve Filistin krizleri dahil olmak üzere çeşitli uluslararası meseleleri istişare etti. Bu görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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