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Letonya Ulusal Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Letonya Ulusal Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü, Ankara'da büyükelçi ve yetkililerin katılımıyla düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 22:19
Letonya Ulusal Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Letonya Ulusal Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu

Letonya Ulusal Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'da özel bir resepsiyon gerçekleştirildi. Etkinlik, Letonya'nın Ankara'daki otelinde düzenlendi.

Önemli Katılımcılar

Resepsiyona, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Bahtijors Hasans, Dışişleri Bakanlığı Orta ve Kuzey Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Hayriye Kumaşçıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı ve çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı. Etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Hasans'ın Açıklamaları

Büyükelçi Hasans, konuşmasında, Letonya'nın Bağımsızlık Günü'nün 106. yıl dönümü ve Letonya Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla bu etkinliği düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, Türkiye ile Letonya'nın uzun yıllardır NATO müttefiki olduğuna dikkat çekti. Hasans, "Letonya-Türkiye arasındaki askeri işbirliği bizim için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

İşbirliği Alanları ve Ticaret Hacmi

Büyükelçi, iki ülke arasındaki savunma, inovasyon, ulaştırma lojistik, eğitim ve bilim gibi birçok alanda işbirliğine vurgu yaparak, bu işbirliğini teşvik etmenin kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında tahıl anlaşmasını sağlama konusundaki çabalarına da değindi.

Diplomatik İlişkilerin Derinliği

Büyükelçi Kumaşçıoğlu da, Türkiye ve Letonya ilişkilerinin uzun geçmişe dayandığını ifade etti ve 2025100. yılının kutlanacağını hatırlatarak, "1991'de diplomatik ilişkilerimizin kurulmasından bu yana ilişkilerimiz, derin dostluk çerçevesinde ve NATO ittifakı temelinde her alanda gelişmeye devam ediyor" dedi.

Turizm ve Ticaret Hacmindeki Artış

Kumaşçıoğlu, son yıllarda Letonya-Türkiye arasındaki ticaret hacminin büyüdüğünü belirtirken, Letonya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının da her yıl arttığını dile getirdi. Türkiye'nin, Letonyalı Erasmus öğrencileri için popüler bir destinasyon haline geldiğini aktardı. Ayrıca, Letonya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği desteği takdirle karşıladığını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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