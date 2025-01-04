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Leyla Şahin Usta: Gençler, Türkiye'nin Geleceği İçin Korkusuzca Çalışmalısınız

AK Parti'li Leyla Şahin Usta, gençlerin tarihe yön verdiğini vurgulayarak, cesaretle Türkiye'nin geleceği için çalışmalarını istedi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 19:36
Leyla Şahin Usta: Gençler, Türkiye'nin Geleceği İçin Korkusuzca Çalışmalısınız

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Erzurum'da düzenlenen AK Parti İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Usta, gençlerin geçmişte sağcı-solcu, Sünni-Alevi gibi kutuplaşmalara maruz kaldığını belirterek, "Bu ülkede yıllar önce gençler, sağcı-solcu denilerek kavga ettirilip birbirlerine düşman ettirilmeye çalışıldı. Yine AK Parti'den önce bu ülkede gençler, başörtülü başı açık diye, inananlar ve inanmayanlar diye kavga ettirilmeye çalışıldı ama hepsinin üzerine bir sünger çektik." dedi.

Usta, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yaptığı konuşmada, salonda gördükleri yüzlerce Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek göstererek, "Her gencin birer Recep Tayyip Erdoğan olduğunu" ifade etti. Usta, AK Parti'nin 2002'de kurulmasıyla birlikte Türkiye'de pek çok şeyin değiştiğini vurguladı.

AK Parti'li Usta, konuşmasında, "Bu süreçte çok bedeller ödendi. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza 'muhtar bile olamaz' denildi, siyasi hayatı bitirilmeye çalışıldı, hapse atıldı ama siyaset yürek ister, inanç ister, iman ister. İnanın ki, liderimiz tarih yazdı." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesaretine dikkat çekti.

Usta, gençlere cesurca çalışmalarını tavsiye ederek, "Dürüst, ahlaklı, iyi insanlar olarak bu ülkenin geleceğinde 'ben de varım' diyerek korkmadan, çekinmeden meydanlara çıkmanız bizim tek arzumuzdur." şeklinde konuştu.

15 Temmuz öncesi ülke gençliğine yönelik eleştirileri hatırlatan Usta, "15 Temmuz'da en çok meydanlara çıkanlar gençler oldu" dedi ve gençliğin siyasetteki önemine vurgu yaptı.

Usta, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a borçlu olduğum bu noktada, yalnızca gençlere değil, bu ülkenin geleceğine ve refahına hizmet edecek bir yapıda olmalısınız. Siyaset yürek ister, cesaret ister, bunu unutmayın!" ifadelerini kullandı.

Kongreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri ve birçok partili katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti...

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti...

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

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