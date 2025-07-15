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LGS Birincisi Ömer Nadi Yılmaz, 100 Bin Liralık Başarı Ödülünü Yetim Vakfına Bağışladı

LGS Türkiye birincisi Ömer Nadi Yılmaz, 100 bin liralık ödülünü Yetim Vakfı'na bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 12:48
LGS Birincisi Ömer Nadi Yılmaz, 100 Bin Liralık Başarı Ödülünü Yetim Vakfına Bağışladı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ömer Nadi Yılmaz, başarı ödülü olarak aldığı 100 bin liralık ödülü Yetim Vakfı'na bağışladı. Bu anlamlı karar, genç öğrencinin sadece akademik başarısının değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığının da bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yılmaz, 2025 LGS'de Türkiye birincisi olunca, sınava hazırlandığı Sadık Yamanoğlu Eğitim Kurumları tarafından 100 bin lira değerinde hediye çeki ile ödüllendirildi. Ancak Yılmaz, bu hediyenin tamamını Yetim Vakfı'na bağışlama kararı aldı. Ödül çekini, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz'a teslim etti.

Ömer Nadi Yılmaz'ın yaptığı bağış, vakfın yetim çocuklarla ilgili faaliyetleri için değerlendirilecek. Vakıf Başkanı Murat Yılmaz, bu davranışı takdirle karşıladığını belirterek, "Böylesi bir başarıdan sonra elde edilen ödülün, hiçbir yönlendirme olmadan doğrudan yetim çocukların istifadesine sunulması, yalnızca akademik değil, ahlaki bir üstünlüğün de göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Genç bir öğrencinin, akademik başarı yanında erdemli davranışa da önem verdiğine dikkat çeken Yılmaz, Ömer Nadi'nin ailesi ve eğitimcileri tarafından gururla karşılandığını ifade etti. Ayrıca, bağışlanan 100 bin liranın vakfın dünya çapındaki faaliyetlerinde kullanılacağı ve 2024 yılında 35 ülkede 2,5 milyona yakın kişiye ulaşılacağı aktarıldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencilerden Ömer Nadi Yılmaz (ortada), başarı ödülü olarak aldığı 100 bin lirayı Yetim Vakfına bağışladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencilerden Ömer Nadi Yılmaz (ortada), başarı ödülü olarak aldığı 100 bin lirayı Yetim Vakfına bağışladı.

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