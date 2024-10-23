Libya Başkanlık Konseyi Başkanı'ndan BM'ye Özel Temsilci Ataması Çağrısı

Libya'dan Birleşmiş Milletler'e Çağrı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, BM Libya Özel Temsilcisi'nin bir an önce atanması yönünde çağrıda bulundu.

Taraflar Arasındaki Diyalog Sorunları

Menfi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Libya’daki BM Misyonu altında gerçekleştirilen diyalogda sorunların bir bütün olarak ele alınmaması, tek taraflı kararların alınmasına neden olmaktadır" şeklinde ifade etti.

Tek Taraflı Adımlar ve Yeni Temsilci İhtiyacı

Menfi ayrıca, BM Libya Misyonu'nun mevcut yaklaşımının Libya’daki yerel kurumları tek taraflı adımlar atmaya yönlendirdiğini belirtirken, BM Genel Sekreteri Guterres'e çağrıda bulunarak, "BM Libya Özel Temsilcisinin derhal atanması gerekiyor" dedi.

Özel Temsilcinin İstifası

Bununla birlikte, BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'nin, 16 Nisan tarihinde Guterres'e istifasını sunduğu biliniyor. Bathily’nin istifasının ardından, BM Libya Destek Misyonu'na yeni bir temsilci atanmadı ve misyon, mevcut Başkan Vekili Stephanie Koury'nin yönetimine devredildi.