Libya'da BM Misyonunun Süresi Uzatılmasına Destek

Libya'da Birleşmiş Milletler Misyonu

Libya'nın Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'daki misyonunun (UNSMIL) görev süresinin uzatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Salih'in Açıklamaları

Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “BM’nin UNSMIL’in görev süresini uzatma kararı, Libya halkının yanında durma taahhüdünü bir kez daha teyit etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Menfi'nin Görüşleri

Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Libya’daki BM misyonunun önemine vurgu yaparak, görev süresinin uzatılmasıyla ilgili memnuniyetini belirtti.

Görev Süresinin Uzatılması

BM Güvenlik Konseyi, Libya'daki BM misyonunun görev süresini 31 Ocak 2025'e kadar uzatma kararı aldı. Bu misyon, 2011 yılındaki çatışmalar sonrasında Libya'nın siyasi geçiş sürecini desteklemek amacıyla 16 Eylül 2011'de kurulmuştu.

UNSMIL’in Görevleri

UNSMIL, ülkedeki 98 yerel personel, 210 uluslararası personel ve 6 BM gönüllüsü ile birlikte, Libya'daki askeri ve ekonomik bölünmüşlüğü sona erdirmek için çalışmakta ve çatışan taraflar arasında ara buluculuk görevi yürütmektedir.

BM Temsilcisi Değişikliği

BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, 16 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e istifasını sunmuş, istifasından sonra BM Libya Destek Misyonu’na yeni bir temsilci atanmadığı, misyonun mevcut Başkan Vekili Stephanie Koury tarafından yönetilmekte olduğu bildirilmiştir.