DOLAR
34,34 -0,3%
EURO
37,3 0,2%
ALTIN
3.035,14 -0,4%
BITCOIN
2.404.877,87 -0,15%

Libya'da BM Misyonunun Süresi Uzatılmasına Destek

Libya Meclisi ve Başkanlık Konseyi, BM misyonunun görev süresinin uzatılmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:34
Libya'da BM Misyonunun Süresi Uzatılmasına Destek

Libya'da Birleşmiş Milletler Misyonu

Libya'nın Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'daki misyonunun (UNSMIL) görev süresinin uzatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Salih'in Açıklamaları

Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “BM’nin UNSMIL’in görev süresini uzatma kararı, Libya halkının yanında durma taahhüdünü bir kez daha teyit etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Menfi'nin Görüşleri

Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Libya’daki BM misyonunun önemine vurgu yaparak, görev süresinin uzatılmasıyla ilgili memnuniyetini belirtti.

Görev Süresinin Uzatılması

BM Güvenlik Konseyi, Libya'daki BM misyonunun görev süresini 31 Ocak 2025'e kadar uzatma kararı aldı. Bu misyon, 2011 yılındaki çatışmalar sonrasında Libya'nın siyasi geçiş sürecini desteklemek amacıyla 16 Eylül 2011'de kurulmuştu.

UNSMIL’in Görevleri

UNSMIL, ülkedeki 98 yerel personel, 210 uluslararası personel ve 6 BM gönüllüsü ile birlikte, Libya'daki askeri ve ekonomik bölünmüşlüğü sona erdirmek için çalışmakta ve çatışan taraflar arasında ara buluculuk görevi yürütmektedir.

BM Temsilcisi Değişikliği

BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, 16 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e istifasını sunmuş, istifasından sonra BM Libya Destek Misyonu’na yeni bir temsilci atanmadığı, misyonun mevcut Başkan Vekili Stephanie Koury tarafından yönetilmekte olduğu bildirilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkentte Gastronomi ve Künefe Festivali
2
Sırbistan'da Eğitim Çalışanlarının Grev Gösterisi
3
Konya'da Tır Kazası: 100 Koyun Telef Oldu
4
İstanbul'da Uluslararası Balkan Forumu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı
5
Libya'da BM Misyonunun Süresi Uzatılmasına Destek
6
Kahramanmaraş'ta Melike Hanım Apartmanı Davası Devam Ediyor
7
Ağrı'da Trafik Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de