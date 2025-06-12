Libya'dan Gazze'ye Mağrip Direniş Konvoyu'na Coşkulu Karşılama

Gazze'ye İlerleyen Mağrip Direniş Konvoyu Coşkuyla Karşılandı

Libya’nın Zliten kentinde, Gazze’deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Mağrip Direniş Konvoyu coşkulu bir şekilde karşılandı. Yüzlerce Zliten sakini, Libya ve Filistin bayraklarıyla sokakları doldurarak, konvoya destek veren sloganlar attı.

Aktivistler, Geceyi Okullarda Geçirdi

Konvoyda yer alan yaklaşık 2 bin aktivist, Zliten’deki karşılamanın ardından yemek ikramı yapıldı. Aktivistler, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Eğitim Bakanlığına bağlı üç okula yerleştirilerek geceyi burada geçirdi.

Gazze’ye Yola Çıkma Planı

Konvoyun sabah saatlerinde Zliten’den ayrılarak, Libya’daki bir sonraki durağı Misrata kentine hareket etmesi bekleniyor. Konvoy, 10 Haziran’da Libya’da ilk durağı olan Zaviye kentine ulaştıktan sonra büyük bir katılımla devam etti.

Uluslararası Destek Bekleniyor

Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya gibi ülkelerden gelen aktivistlerin yer aldığı konvoy, yaklaşık 120 araç ve 12 otobüsten oluşuyor. Zaviye’ye vardıktan sonra Libyalı aktivistlerin de desteği ile konvoyun yolu boyunca birçok ikramda bulunuldu.

Konvoy, Mısır’a ulaştığında çeşitli ülkelerden kara ve hava yoluyla gelen aktivistlerin de katılması bekleniyor.

Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkan Mağrip Direniş Konvoyu’na Libya’nın Zliten kentinde coşkulu bir karşılama yapıldı. Libya ve Filistin bayraklarıyla sokaklara dökülen yüzlerce Zliten sakini, Gazze ablukasının kırılmasını talep eden sloganlarla konvoyu karşıladı.

Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkan Mağrip Direniş Konvoyu’na Libya’nın Zliten kentinde coşkulu bir karşılama yapıldı. Libya ve Filistin bayraklarıyla sokaklara dökülen yüzlerce Zliten sakini, Gazze ablukasının kırılmasını talep eden sloganlarla konvoyu karşıladı.