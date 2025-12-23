Limanın Maskotu: Tekirdağ Süleymanpaşa'da 150 Ördek

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı barınağında yaşayan yaklaşık 150 ördek, balıkçılar ve ziyaretçilerin ilgisiyle limanın simgesi haline geldi. Liman içinde serbestçe dolaşan ördekler, özellikle çocukların ilgisini çekiyor ve barınağa renkli görüntüler katıyor.

4 ördekten 150’ye uzanan hikâye

Yıllar önce barınağa getirilen dört ördek, zamanla çoğalarak bugünkü sayıya ulaştı. Barınakta yaşayan ördekler, hem balıkçılar hem de barınağa gelen vatandaşlar tarafından besleniyor ve bölgenin vazgeçilmezleri arasına girdi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ördeklerin başlangıcını ve barınaktaki yaşamı şöyle anlattı:

"Ördekler yaklaşık bundan yedi sene önce rahmetli babam nur içinde yatsın, bunları bahçesinde besliyordu. Dört taneydi bunlar, sonra babam bunları balıkçı barınağına getirdi. Bu dört tane yaklaşık altı seneden beri yaklaşık yüz elli tane ördek sahibi olduk. Balıkçı barınağımızda insanları çok hoşuna gidiyor. Özellikle çocukların çok hoşuna gidiyor. Bunların yanında kazlarımız var. Yaklaşık yüz elli tane de kedimiz var. Vatandaşlarımıza en azından burada keyif alacağı, rahat ve huzurlu olacağı bir yer haline getirdik. Dediğim gibi görsel olaraktan hem de bizim hoşumuza gidiyor. Biz de o konuda zevk alıyoruz onları beslemekten. Hem de çoluk çocuk için iyi oluyor. Yani yaklaşık yedi sekiz sene oldu. Şu anda evet limanın maskotu oldular. Ya genelde tabii ki biz bakıyoruz. Ama vatandaşlar da böyle bazen evlerinden ekmek getiriyorlar. İşte ne bileyim buğday getiren oluyor. Vatandaşlarla beraber buradaki ördeklerimizi huzur içerisinde besliyoruz."

Barınakta ördeklerin yanında kazlar ve yaklaşık yüz elli kedi de bulunuyor. Oluşan bu doğal ortam, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı’nı ziyaret edenler için adeta küçük bir yaşam alanına dönüştürüyor ve günün her saatinde ilgi görüyor.

Sonuç olarak, limanın sıcak ve samimi atmosferini oluşturan bu hayvan topluluğu, bölge halkı ve ziyaretçiler için önemli bir çekim merkezi haline geldi.

