Los Angeles Yangınlarında Zenginlerin Özel İtfaiye Ekipleri Tartışılıyor

Los Angeles'taki yangınlara müdahalede hükümetin yetersizliği tartışılırken, zenginler özel itfaiye ekipleri tutmaya başladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:44
Los Angeles Yangınlarında Zenginlerin Özel İtfaiye Ekipleri Tartışılıyor

Özel İtfaiye Ekipleri ile Sosyal Adaletsizlik Ortaya Çıkıyor

ABD'nin Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınlarla mücadelede zengin bireylerin kendilerine özel yangın söndürme ekipleri tutması, sosyal adaletsizlik ve hükümetin yangınlara karşı yetersizliğini gözler önüne seriyor. Yangınların etkisiyle binlerce hektar alanın kül olduğu Los Angeles'ta, ekonomik olarak avantajlı kesim, mülklerini koruma adına bireysel inisiyatif alıyor.

Ünlüler de Özel Yangın Ekipleriyle Kurtulmaya Çalışıyor

Şarkıcı Miley Cyrus gibi ünlülerin menajerliğini yapan Adam Leber ve milyarder Rick Caruso gibi diğer isimler, özel yangın söndürme ekipleri ile evlerini kurtarma planları yapıyor. Yangınlarla mücadelede hükümetin yetersizliği sürekli gündemde kalırken, bu durum özellikle sosyal medyada tepkiye yol açtı.

Sosyal Medyada Tepkiler Büyüyor

Twitter gibi sosyal medya platformlarında kullanıcılar, "Etrafındaki köylülerle teması olmayan zengin bir adam" ve "Özel itfaiyeci gibi bir terim dahi olmamalı" gibi yorumlar yaparak, hem hükümetin acizliğini hem de parayla yangın söndürmenin yarattığı adaletsizliği sorguluyor. Yangın bölgesinde bulunan Caruso'nun alışveriş merkezi etkilenmezken, Keith Wasserman adlı kişiye ait evin yangında yok olduğuna dikkat çekiliyor.

Özel İtfaiye Ekibi Maliyetleri

Özel itfaiye ekiplerinin günlük maliyeti, iki kişilik küçük bir ekip için 3 bin dolardan başlayarak, dört itfaiye aracı ve 20 itfaiyeci içeren daha geniş bir ekip için 10 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Yangınlar 8. Günde, Ciddi Hasarlar Var

7 Ocak sabahı başlayan yangınlar, şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayılarak, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alanın kül olmasına neden oldu. Yangınlar sebebiyle 24 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi. Toplam hasar ve ekonomik kaybın 250-275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Özel ekiplerin yangın söndürme çabaları, devletin yeterli önlemleri almadığına dair önemli bir gösterge olarak öne çıkarken, sosyal adalet tartışmalarını da derinleştiriyor.

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