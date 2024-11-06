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Lübnan Başbakanı Mikati, Trump'ı Tebrik Etti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Donald Trump'ı tebrik ederek demokrasiye vurgu yaptı. Diğer siyasetçiler de mesajlarını iletti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:13
Lübnan Başbakanı Mikati, Trump'ı Tebrik Etti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Trump'a Tebrik Mesajı Gönderdi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump ve Amerikan halkını tebrik etti. Yapılan resmi açıklamaya göre, Mikati, ABD seçimlerinin ilk sonuçlarının gelmesiyle birlikte şu ifadeleri kullandı:

"Seçilmiş Başkanı ve Amerikan halkını demokratik uygulamalarından dolayı kutlamak istiyorum."

Diğer Lübnanlı Politikacılardan Da Tebrik Mesajları

Lübnan'daki diğer siyasi figürler de Trump'ı tebrik eden mesajlar gönderdiler. Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "ABD, dünya ve ülkem için yeni ve daha iyi kapılar açmasını umduğum, hak edilmiş bir zafer." dedi.

Hristiyan Ketaib Partisi Başkanı Sami Cemayel ise Trump'ın Lübnan-Amerikan toplumuna yönelik barış vaatlerini hatırlatarak, "ABD'nin Lübnan ile ilişkilerini yenilemesini ve Lübnan'ın egemenliğini desteklemesini dört gözle bekliyoruz. Lübnan barışı hak ediyor. Bunu gerçekleştirmenin zamanı geldi." şeklinde görüşlerini belirtti.

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