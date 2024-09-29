Lübnan'da Hizbullah'ın Geleceği: Nasrallah Sonrası Beklentiler

Lübnan'da Siyasi Değişimler Bekleniyor

Lübnan siyasi analistleri, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, 27 Eylül tarihinde Beyrut'ta gerçekleştirilen İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Hizbullah'ın güç kaybedeceği ve ülkede önemli değişikliklerin olabileceği görüşünde.

Hasan Nasrallah'ın Etkisi

Lübnanlı analist Alan Sarkis, Nasrallah'ın ölümüyle birlikte Şii toplumu ve Lübnan genelinde bir şok yaşandığını belirterek, bu durumun uzun vadede stratejik ve siyasi değişimler beraberinde getirebileceğini ifade etti.

Sarkis, "Nasrallah 32 yıl boyunca Hizbullah'ı yöneten ve tüm unsurları kontrol eden bir figürdü. Onun kaybı, destekçileri nezdinde büyük bir kayıp olarak algılanıyor." dedi.

Yeni Liderin Zorlukları

Analist, Nasrallah'ın ardından gelecek olan yeni liderin onun popülaritesini ve karizmasını yakalamasının zor olduğunu belirtti. "Nasrallah, Hizbullah için eski gücü temsil ediyordu, onun ölümüyle birlikte Hizbullah zayıflamış durumda,” dedi.

Tahran'ın Kararları Belirleyici Olacak

Sarkis, Hizbullah'ın geleceğini belirlemenin Tahran'a bağlı olduğunu vurguladı ve askeri gücün yeniden inşa edilmesinin zor olabileceğini ifade etti. "Hizbullah, Nasrallah'ın onayı olmadan siyasi manevralar yapamazdı; bu durum Lübnan siyaseti üzerinde büyük etkiler yaratacak" dedi.

İsrail'in Stratejisi

Diğer bir siyasi analist Munir er-Rabih, İsrail'in bu suikastla Kuzey Afrika'da bir savaş başlatma arayışı içinde olduğunu belirtti. Rabih, "İsrail, Hizbullah'ın geleceğine dair hamleler yaparak Orta Doğu'daki stratejik dengeleri değiştirmek istiyor" dedi.

Hizbullah’ın Misilleme Planları

Kasım Kasir gibi bazı uzmanlar, Hizbullah'ın bu süreçte direniş yoluna devam edeceğini öngörüyor. Kasir, "Bizleri geniş çaplı bir savaş bekliyor," diyerek olası bir çatışmanın muhtemel sonuçlarına dikkat çekti.

İsrail Saldırılarının Sonuçları

İsrail tarafından yapılan saldırılarda, 8 Ekim 2023'ten itibaren 1052 kişi, %40'ı kadın ve %10'u çocuk olan bu kayıplarla hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle Lübnan'da 150 bin kişi yerlerinden oldu ve bu süreçte çok sayıda kişi Suriye'ye göç etti. Hizbullah, bu saldırılara karşı roket ve füze saldırıları gerçekleştirirken, İsrail tarafında büyük çapta bir hasar bildirilmedi.