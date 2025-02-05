Lübnan'da Hükümet Kurulamadı: Nevvaf Selam'dan Açıklama

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam, bazı tarafların "küçük hesapları" nedeniyle hükümetin kurulmasında zorluklar yaşandığını ifade etti. Selam, ülkede kurmayı hedeflediği hükümetin reform niteliğinde ve yüksek kalitede bakanlardan oluşmasını amaçladığını vurguladı.

Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Selam, "Yüksek niteliklere sahip bakanlardan oluşan bir reform hükümeti kurmak için çalışıyorum. Çalışmaların bir şekilde aksaması ihtimaline izin vermeyeceğim" dedi.

Hükümetin kurulma sürecinin uzun sürmesi nedeniyle bazı eleştirilerin hedefi olan Selam, dikkat ve sabırla yürüttüğü bu süreçte bazı sorunların yaşandığını belirtti. "Gelenek haline gelmiş tavırlar" ve "küçük hesaplar" nedeniyle sıkıntılar yaşandığını kaydeden Selam, ilgili tarafların alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Selam, hükümeti kurarken anayasa çerçevesindeki ilkelere sıkı bir şekilde bağlı kalacağına dair bir kez daha güvence verdi. Lübnan'daki siyasi krizin sona ermesi için önemli bir adım olarak görülen hükümeti kurma çabaları, 2 yıldan uzun süren bir boşluğun ardından 9 Ocak'ta Cumhurbaşkanı olarak seçilen Joseph Avn ile başlamıştır. Nevvaf Selam, 13 Ocak'ta hükümeti kurma görevi almıştı.

Selam'ın kabinesine dair yapacağı açıklama, Lübnan halkı ve siyasi gözlemciler için yakından takip ediliyor.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda bir araya geldi.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda bir araya geldi.