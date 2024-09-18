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Lübnan'da Telsiz Patlamaları: İddiaya Göre İsrail'in Tuzağı

Lübnan'da Hizbullah'a teslim edilen telsizlerin, İsrail istihbaratı tarafından tuzaklandığı öne sürüldü.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 19:59
Lübnan'da Telsiz Patlamaları: İddiaya Göre İsrail'in Tuzağı

Lübnan'daki Telsiz Patlamaları ve İddialar

Lübnan genelinde meydana gelen telsiz patlamalarının, İsrail istihbarat servisleri tarafından önceden tuzaklandığı iddia ediliyor. ABD merkezli haber platformu Axios, konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırarak, söz konusu telsizlerin Hizbullah’a teslim edilmeden önce manipüle edildiğini bildiriyor.

Telsizlerin Kullanım Amacı

İddialara göre, patlayan telsizler, Hizbullah'ın potansiyel bir çatışma durumunda acil iletişim sağlaması için hazırlanan bir sistemin parçasıydı. Diğer kaynaklara göre ise, bu telsizlerin yalnızca savaş sırasında kullanılmak üzere Hizbullah depolarında saklandığı ifade ediliyor.

Patlamaların Ardından Gelen Soruşturmalar

Hizbullah’ın çağrı cihazı patlamalarına ilişkin soruşturmasının, telsizlerdeki güvenlik açığını ortaya çıkaracağı düşünülüyor. Bu analizler, Hizbullah’ın, İsrail ile olan politikalarında değişiklik yapması yönünde baskı oluşturma çabası olarak değerlendiriliyor.

Patlamaların Sonuçları

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, başkent Beyrut'un güneyinde telsiz patlamaları yaşandı. İlk bulgulara göre, patlamalarda 9 kişi hayatını kaybederken, 300'den fazla kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, toplamda 12 kişinin öldüğü ve yaklaşık 2,800 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel yetkililer, bu olayda İsrail’i sorumlu tutarken, konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail-Lübnan sınırında artan gerilim, bu olayla daha da tırmanmış durumda.

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