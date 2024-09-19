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Lübnan’daki Saldırılar: Yeni Tehditler ve Uzman Görüşleri

Emekli Yarbay Rich Outzen, Lübnan saldırılarını 21. yüzyılda dikkate alınması gereken yeni bir tehdit olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 01:00
Lübnan’daki Saldırılar: Yeni Tehditler ve Uzman Görüşleri

Lübnan'daki Saldırılar: Yeni Bir Tehdit Unsuru

ABD'li jeopolitik uzmanı ve emekli Yarbay Rich Outzen, Lübnan'da meydana gelen bombalı saldırıların, 21. yüzyılda dikkate alınması gereken yeni bir tehdit türü olduğunu belirtti.

Özgün Yöntemler ve Uzak Patlama

Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulunan Outzen, “Cep telefonlarına yerleştirilen patlayıcılar yeni bir teknik değil, ancak Lübnan’daki saldırıların planlama aşaması ve yürütme şekli bakımından bir ilk olduğunu” ifade etti. Bu türden bir saldırının çok sayıda patlayıcının aynı anda uzaktan patlatılması olduğunu vurgulayan Outzen, bunun yalnızca bazı devletler ve az sayıda örgüt tarafından gerçekleştirilebilecek bir eylem olduğunu belirtti.

Havalimanları ve Siyasi Karargahlar Risk Altında

NATO ile çalışan emekli Yarbay, “Bu büyüklükteki bir saldırıyı tekrarlamak pek çok grup için zor olsa da, hassas bölgeler ve kritik altyapılar, yani havalimanları ve siyasi merkezler, sürekli bir tehdit oluşturuyor,” dedi.

İsrail İle İlişkiler ve Stratejik Yaklaşımlar

Outzen, Lübnan’daki patlamaların arkasında İsrail olduğu konusunda toplumda çok az şüphe bulunduğunu belirtti. Ayrıca, “İran, doğrudan bir savaş içinde olmasa da vekilleri ile İsrail ile çatışma içinde” ifadesini kullandı.

Çevrimiçi Siparişler Gerçek Bir Tehdit

Rich Outzen, çevrimiçi ticaret şirketlerinin güvenlik önlemlerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Online siparişlerin kötü niyetli gruplar tarafından kullanılmasının gerçek bir tehdit olduğunu dile getirdi ve bu durumun dikkate alınması gerektiğini vurguladı. “Elektronik cihazların güvenliği çok daha dikkatli ele alınmalı” diyen Outzen, önemli derslerin çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Son Gelişmeler ve İnsani Kayba Yol Açan Saldırılar

17 Eylül'de Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar olmuş, bu saldırılarda 2'si çocuk 12 kişi ölmüş ve yaklaşık 2,800 kişi yaralanmıştır. Son günlerde devam eden saldırılarda toplamda 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 450’den fazla kişinin ise yaralandığı bildirilmiştir. Lübnanlı yetkililer olayda İsrail’i sorumlu tutarken, İsrail’den henüz bir açıklama gelmemiştir.

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