Lübnan'ın Güneyinde Şiddetli Yıkım: İsrail Saldırıları 5 Binden Fazla Bina Etkiledi

Lübnan'da İsrail Saldırıları Sonucu Yıkım Büyüyor

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, ülkedeki güney binalarının yaklaşık %25'inin hasar görmesine veya tamamen yok olmasına neden oldu. Sınır bölgelerinde en az 5.868 bina, 30 Eylül 2023'te başlayan kara saldırılarından bu yana etkilenmiş durumda.

Yıkımın Boyutu ve Analizler

Washington Post tarafından yapılan uydu görüntüleri analizi, İsrail'in Lübnan'daki yaşam alanlarını ve altyapıyı ciddi şekilde tahrip ettiğini gösteriyor. CUNY Lisansüstü Merkezi ve Oregon Eyalet Üniversitesi tarafından sağlanan verilere göre, güney Lübnan'daki binaların çoğu İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları ve kontrollü yıkımlarla harabe haline gelmiş.

İç Göç ve Kültürel Tehditler

İsrail saldırılarının başlamasından bu yana 834.000'den fazla kişi iç göç etmek zorunda kaldı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), son durumu gözler önüne serdi.

Green Southerners çevre grubunun Direktörü Hisham Younes, bu sistematik yıkımın sadece geçim kaynaklarını tehlikeye atmakla kalmayıp aynı zamanda bölgenin kültürel kimliğini de tehdit ettiğini belirtti. Bir patlama sırasında Ayta eş-Şab köyünde yıkılan binalar ve sosyal medya paylaşımlarındaki görüntüler durumu daha da dramatik hale getiriyor.

İnsan Kaybı ve Sonuçlar

8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan şiddetli çatışmalarda, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplam 2.865 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölümler arasında 194 kadın ve 104 çocuk bulunuyor.

Bölgede devam eden çatışmalar, Lübnan hükümetinin açıkladığına göre, yer değiştirerek sığınak arayan yüz binlerce insanı etkiliyor. Geçmişteki için de devasa bir göç dalgası yaşanıyor.