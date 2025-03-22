Lübnan Ordusu, Güneyde Roket Fırlatmak İçin Ele Geçirilen İlerlemleri Açıkladı

Lübnan ordusu, İsrail'e yönelik saldırının ardından 3 ilkel roket fırlatma düzenek ele geçirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 13:45
Lübnan Ordusu, Güneyde Roket Fırlatmak İçin Ele Geçirilen İlerlemleri Açıkladı

Lübnan ordusu, bugün İsrail'e düzenlenen saldırının hemen ardından Litani Nehri'nin kuzeyinde roket fırlatmak amacıyla yapılmış 3 ilkel düzenek ele geçirdiklerini duyurdu.

Ordunun yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'e roket fırlatılmasının ardından güneyde başlatılan arama çalışmalarının detaylarına yer verildi. Özellikle, Litani Nehri'nin kuzey kesiminde ele geçirilen roket fırlatma düzeneklerinin, Nebatiye vilayetine bağlı Kefr Tebnin ve Arnun beldeleri arasında bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde kontrol sağlamak amacıyla ordunun gerekli önlemleri alarak çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Ayrıca, İsrail ordusu, Lübnan’dan kendi topraklarına atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellediğini bildirdi.

Lübnan ile İsrail Arasındaki Ateşkes ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sık sık bu anlaşmayı ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan makamlarına göre, ateşkesin ardından gerçekleştirilen saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybetti ve 288 kişi yaralandı.

Buna ek olarak, Lübnan’a yönelik kara saldırıları sırasında, sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi'nde varlığını sürdürdüğü bildirilmiştir.

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