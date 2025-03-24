Lübnanlı Davulcu, 7 Yaşından Beri Ramazan Geleneğini Yaşatıyor

Lübnan'ın Sayda Şehrinde Ramazan Davulculuğu Geleneği

Lübnan'ın Sayda kentinde, 7 yaşından itibaren Müslümanları sahura kaldıran Mahmud Fennas, ramazan davulculuğu geleneğini sürdüren iki kişiden biridir. Beyrut'un 45 kilometre güneyinde yer alan bu tarihi kent, Osmanlı döneminden bu yana ramazan ile ilgili geleneksel etkinlikleriyle tanınmaktadır.

Sayda'nın Tarihi ve Kültürel Zenginliği

Osmanlı dönemine ait Türk hamamı ve camileri ile dikkat çeken Sayda, Lübnan'ın üçüncü en büyük şehri olup, yaklaşık 250 bin nüfusa sahiptir. Bu kentte, ramazan davulculuğu geleneği hala canlı tutulmakta ve Müslümanların sahura kalkmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Mahmud Fennas'ın Hikayesi

AA muhabirine konuşan 43 yaşındaki Mahmud Fennas, aslen Filistin'in Akka bölgesinden geldiklerini ve uzun yıllardır Sayda'da yaşadıklarını belirtti. Ramazan davulcusu bir babanın oğlu olarak, 7 yaşında babasıyla birlikte insanları sahura kaldırmaya başladığını vurguladı. Kullandığı davulun babasından kaldığını ifade eden Fennas, bu mesleğin aslında bir gelenekten öte, bir sünnet olduğunu söyledi.

Geleneklerin Yaşatılması ve Bugünkü Uygulamalar

Fennas, ramazan davulculuğunun geleneksel kıyafetlerle icra edildiğini ve sokak sokak gezerek Müslümanları sahura kaldırmaya çalıştıklarını kaydetti. Günümüzde, yüksek binaların varlığı nedeniyle ses cihazları da kullanılmakta. Ancak eski geleneklere sadık kalınarak, davul çalarak insanları uyandırmaya gayret ediyorlar.

Sayda'da Sadece İki Davulcu Var

Şu anda Sayda'da ramazan davulculuğu yapan sadece iki kişi olduğunu belirten Fennas, arkadaşının da kentin eski ve yeni mahallelerinde bu geleneği yaşattığını ifade etti. Yıllar süren bu gelenek, Sayda'daki Müslümanların ramazan coşkusunu ve birlikteliğini pekiştiriyor.