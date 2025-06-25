Lüks Yat 'Avantage', Fethiye Limanı'nda Yakıt İkmal Ediyor

Lüks Yat 'Avantage' Fethiye'de

'Avantage' isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Cayman Adaları bayrağı taşıyan 87 metre uzunluğundaki ve 15 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.

Yakıt İkmal İşlemleri Başladı

Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, yata ikmal edilmeye başlandı. 2020 yılında Almanya'da inşa edilen bu dikkat çekici yat, toplamda 14 misafir ağırlayabiliyor ve 34 kişilik mürettebat ile hizmet veriyor.

Dünyanın En Büyük Yatları Arasında

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen lüks yat, akaryakıt ikmalinin ardından çok kısa bir süre içerisinde limandan ayrılacak.

"Avantage" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Cayman Adaları bayraklı 87 metre uzunluğundaki ve 15 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.

"Avantage" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Cayman Adaları bayraklı 87 metre uzunluğundaki ve 15 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.