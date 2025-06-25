DOLAR
39,75 -0,06%
EURO
46,31 -0,48%
ALTIN
4.259,94 -0,05%
BITCOIN
4.272.866,6 0,28%

Lüks Yat 'Avantage', Fethiye Limanı'nda Yakıt İkmal Ediyor

'Avantage' isimli lüks yat, Muğla'nın Fethiye ilçesine gelerek yakıt ikmaline başladı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 14:35
Lüks Yat 'Avantage', Fethiye Limanı'nda Yakıt İkmal Ediyor

Lüks Yat 'Avantage' Fethiye'de

'Avantage' isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Cayman Adaları bayrağı taşıyan 87 metre uzunluğundaki ve 15 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.

Yakıt İkmal İşlemleri Başladı

Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, yata ikmal edilmeye başlandı. 2020 yılında Almanya'da inşa edilen bu dikkat çekici yat, toplamda 14 misafir ağırlayabiliyor ve 34 kişilik mürettebat ile hizmet veriyor.

Dünyanın En Büyük Yatları Arasında

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen lüks yat, akaryakıt ikmalinin ardından çok kısa bir süre içerisinde limandan ayrılacak.

"Avantage" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Cayman Adaları...

"Avantage" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Cayman Adaları bayraklı 87 metre uzunluğundaki ve 15 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.

"Avantage" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Cayman Adaları...

"Avantage" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Cayman Adaları bayraklı 87 metre uzunluğundaki ve 15 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Pazarlarda QR Kod Dönemi: Nakit Sorunu Tarihe Karışıyor

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy'de Bostancı Köprüsü'nde Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kıssaların Derin Anlamı: Prof. Dr. Lütfi Arslan'dan Önemli Açıklamalar
3
Büyükçekmece'deki Rüşvet Davası Başladı
4
Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Kocaeli Gebze'de Hurda Atık Depolama Sahasında Yangın Çıktı
6
Kütahya'da Tüp Satışı Yapan İş Yerinde Patlama: 8 Yaralı
7
Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?

Suriye’de Emekli ve Memur Maaşlarına Yüzde 200 Zam: Tarihi Karar Resmiyet Kazandı

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

2025 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımında Beklentiler ve Maaşlar

İstanbul'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı!

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

Pazarlarda QR Kod Dönemi: Nakit Sorunu Tarihe Karışıyor