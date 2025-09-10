Macron karşıtı gösterilerde polisle çatışma: Yüzlerce gözaltı

Fransa'da Macron karşıtı gösterilerde polisle çatışmalar yoğunlaştı

Fransa genelinde binlerce kişinin katıldığı Emmanuel Macron karşıtı gösteriler devam ederken, polis ile eylemciler arasında yer yer sert arbede yaşandı. Yeni hükümet değişikliğine tepki amacıyla düzenlenen ve "Her şeyi durduralım" sloganıyla gerçekleştirilen eylemler, özellikle başkent Paris olmak üzere birçok şehirde şiddet olaylarına sahne oldu.

Şiddet, müdahale ve kent merkezlerinde hareketlilik

Göstericiler polis ekiplerine farklı cisimler fırlattı, ateşe verdikleri çöp kovalarıyla yolları kapattı. Buna karşılık polis, eylemlere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Başkentte güvenlik endişesi nedeniyle Forum des Halles alışveriş merkezi kapatıldı; Chatelet bölgesinde bir iş yeri yanarken, polis metro çevresindeki göstericileri biber gazıyla dağıttı.

Marsilya ve Montpellier gibi büyük kentlerde de gerginlik yaşandı; güvenlik güçleri göstericilere karşı yer yer biber gazı ve tazyikli su kullandı.

Gözaltılar ve resmi rakamlar

Ulusal basının İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı verilere göre ülke genelinde 273 noktada gösteriler düzenlendi ve 157 yol kapatma eylemi gerçekleştirildi. Eylemler sırasında 171'i Paris'te olmak üzere 296 kişi gözaltına alındı. Ayrıca haberlerde, gözaltı sayısının zaman zaman 280'i aştığı yönünde de bilgiler paylaşıldı.

Siyasi tepkiler

Olaylara siyasilerden sert tepkiler geldi. Geçen hafta düşen François Bayrou hükümetinin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, ülke genelindeki gösterilerde 80 binden fazla kolluk kuvvetinin görev aldığını belirterek polislere yönelik şiddeti kınadı ve görev başındaki emniyet güçleri ile dayanışma mesajı verdi. Retailleau, bir polisin kaldırım taşıyla hedef alındığına dikkat çekti.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen ismi Jean-Luc Mélenchon ise göstericilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu ve Bruno Retailleau'yu provokasyon arayışında olmakla suçladı. LFI milletvekili Clemence Guette, Fransız halkının "barışçıl bir şekilde" eylem yaptığını belirterek, gösteri hakkının anayasal bir hak olduğuna vurgu yaptı ve Retailleau'nun polisin müdahalesini eleştirdi.

Guette, yeni Başbakan Sébastien Lecornu'nun ilk görev gününe dair değerlendirmesinde eylemlerde "şiddetin damga vurduğunu" kaydetti. Bir diğer LFI milletvekili Emmanuel Fernandes ise Strazburg'daki lise önündeki gösterilerde polisin "çok yoğun şekilde biber gazı kullanmasını" eleştirdi ve baskıya son verilerek ifade özgürlüğünün sağlanması çağrısında bulundu.

Gösteriler ve güvenlik müdahaleleri sürerken, gelişmelerden kaynaklanan ulaşım ve güvenlik önlemlerinin uygulanmaya devam ettiği bildirildi.