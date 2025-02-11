Macron: Yapay Zekaya Güvenin İnşası Teknolojinin Başarı Anahtarı

Macron'dan Yapay Zeka Çıkışı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile eş başkanlığında düzenlenen uluslararası Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nin genel oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Macron, yapay zekaya yönelik uluslararası güven inşasının, bu teknolojinin başarısının anahtarı olduğunu ifade etti.

Yapay Zeka ve İnsanlık

Macron, yapay zekanın insanlığın hizmetine sunulması gerektiğini vurgulayarak, "Yeni hesaplama kapasiteleri ve derin ilerlemelerle olağanüstü teknolojik dönüşümü kucaklamak, onu yönetmeyi başarmak; yapay zeka ve onun birçok sektördeki yansımaları budur," dedi.

İşbirliğinin Önemi

Uluslararası krizlerin hakim olduğu bir dönemde, yapay zeka alanında da kamu ve özel sektör temsilcileri dahil tüm aktörlerle işbirliği yapılmasının mümkün olduğunu belirten Macron, bu sayede yapay zeka teknolojisinin kolektif ilerlemenin yararına sunulabileceğini kaydetti. Zirveye katılan 700'den fazla kişiye teşekkür eden Macron, bu etkinliğin geleceğe dair bir temel oluşturma amacı taşıdığını açıkladı.

Yatırımlar ve Avrupa'nın Uyanışı

Fransa’nın yapay zeka alanında 109 milyar avro özel yatırım yapacağını duyuran Macron, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından Avrupa genelinde 200 milyar avro özel ve kamu yatırımının açıklandığını hatırlattı. Macron, "Böylesi yapay zeka yatırımları, Avrupa'nın uyanışına işaret ediyor," dedi.

Güven İnşası ve Gelecek Vizyonu

Macron, yapay zeka teknolojisine yönelik güven inşa etmenin önemli bir husus olduğunu belirterek, "Bu güven, yapay zekanın başarısının anahtarı olacak. Eğer bu güveni yıkarsak yapay zeka dünyayı bölecek," dedi. Ayrıca, tüm gezegenin yapay zekaya yasal ve açık erişimini sağlamak gerektiğini vurguladı.

Çok Taraflılık ve Yönetişim

Yapay zeka yönetişiminde çok taraflılığın savunulması gerektiğini ifade eden Macron, zirve kapsamında kurulan Yapay Zeka Koalisyonu ile düzenlemelerin güçlendirileceğini kaydetti. Bu düzenlemelerin yapay zekaya karşı değil, onun ilerlemesi için olacağına da dikkat çekti.