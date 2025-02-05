Madenciler, 6 Şubat Depremlerinde Hayat Kurtaran Yöntemleriyle Zahmetli Kurtarma Çalışmalarında Ter döktü

Madenciler, Deprem Bölgesinde Hayat Kurtarma Yöntemlerini Uyguladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, zorlu şartlar altında elde ettikleri tecrübeleri sergiledi. 18 yıllık madenci Sinan Durdu, yaptığı açıklamalarda, yaşam kurtarıcı yöntemlerini kullanarak birçok depremzedeyi kurtardıklarını belirtti.

Domuzdamı ve Direk Vurma Yöntemleri

Zonguldak'ta yerin derinliklerinde çalışan Türkiye Taşkömürü Kurumu işçileri, domuzdamı ve direk vurma yöntemleriyle birçok kişinin hayatını kurtardı. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası bölgeye giden madenciler, daha önce kazandıkları tecrübe ile 'girilemez' denilen alanlara ulaşmayı başardı.

Madenciler, kömür ocaklarında kestikleri ahşap malzemeleri tavan kısmına yerleştirerek, çökme riskini ortadan kaldıran bu yöntemleri deprem bölgesinde başarıyla uyguladı. Böylece hem kendi güvenliklerini sağladılar hem de kurtarma çalışmalarında daha etkin rol üstlendiler.

Kurtarma Umudunu Asla Kaybetmediler

Sinan Durdu, adeta bir can simidi gibi olan bu yöntemler sayesinde kurtardıkları her canın kendilerine umut verdiğini ifade etti. “Madende öğrendiklerimizi deprem bölgesinde uyguladık ve başarılı olduk. Bunun en büyük nedeni, hızlı ilerleyip hasar görmüş bireylere ulaşmamızı sağlıyor.” şeklinde konuştu.

Enkaz Altında Güvenli Çalışma

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çalışmalara katılan madenci Çağdaş Kahraman, enkaza korkmadan girmelerinin nedeninin madendeki sistemli bilgileri olduğunu belirterek, “Domuzdamı, madencinin güvenliğini en üst seviyede tutan bir sistemdir.” dedi.

17 yıllık madenci Murad Sönmez ise, depremin ne zaman olacağına dair bir belirsizlik olduğunu ancak tahkimat sistemlerine güvenerek çalıştıklarını vurguladı. “Domuzdamı hayat kurtarır ve bizi korur.” ifadelerini kullandı.

Son olarak, Ramazan Direk da, deprem bölgesine vardıklarında insanların hızlı bir şekilde enkaza girmelerini beklediklerini dile getirdi ve güvenli bir şekilde kurtarma görevlerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Taş kömürünü çıkarmak için öğrendikleri yöntemi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından gittikleri bölgede arama kurtarma çalışmalarında kullanan madenciler, "domuzdamı" ve "direk vurma" yöntemleriyle birçok kişinin kurtarılmasına vesile oldu. Zonguldak'ta yerin metrelerce altındaki taş kömürünü gün yüzüne çıkarmak için alın teri döken Türkiye Taşkömürü Kurumu işçileri, hayat kurtaran yöntemlerini anlattı.

Taş kömürünü çıkarmak için öğrendikleri yöntemi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından gittikleri bölgede arama kurtarma çalışmalarında kullanan madenciler, "domuzdamı" ve "direk vurma" yöntemleriyle birçok kişinin kurtarılmasına vesile oldu. Zonguldak'ta yerin metrelerce altındaki taş kömürünü gün yüzüne çıkarmak için alın teri döken Türkiye Taşkömürü Kurumu işçileri, hayat kurtaran yöntemlerini anlattı.