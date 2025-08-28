Maduro'dan ABD'ye Tlatelolco Uyarısı: Karayipler'e Nükleer Denizaltı İddiası

Maduro'dan ABD'ye Tlatelolco Uyarısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin önümüzdeki hafta Karayip Denizi'ne nükleer denizaltı gönderme planladığına ilişkin iddiaların ardından Washington'u Tlatelolco Antlaşması konusunda uyardı.

Miraflores'te yapılan kabul töreni ve Tlatelolco vurgusu

Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te yeni büyükelçilerin güven mektuplarını kabul ederken, 14 Şubat 1967’de Meksika'nın başkenti Meksiko'da imzalanan Latin Amerika ve Karayipler’in Nükleer Silahlardan Arındırılması Antlaşması'na (Tlatelolco) değindi. Maduro, ABD'nin Karayip Denizi'ndeki askeri faaliyetlerinin Tlatelolco Antlaşması’na aykırı olduğunu vurguladı ve "Bolivarcı diplomasiden yanayız. Kimseye karşı geri adım atmıyoruz, ne bugün ne de hiçbir zaman. Kendimizi hiç kimseden üstün görmüyoruz çünkü biz dayatmacı değiliz, ancak kimsenin dayatmasını da kabul etmiyoruz." dedi.

Savunma Bakanı Padrino Lopez'in açıklamaları

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise devlet televizyonu VTV’ye yaptığı açıklamada, "Korkacak bir şey yok, ancak korktuklarını söylemeye başlayan birileri çıkacaktır, burada korkuya yer yok." ifadesini kullandı. Lopez, ABD’nin ülkeye yönelik uyuşturucu propagandası yaptığını savunarak, "Venezuela devletinin bir narko-devlet gibi işlediğine inanılması için Kuzey Amerikalı emperyalizm çok ama çok kısa ömürlü bir yalan üretmeye çalışıyor; suçlayıcı bir anlatı dayatıp bunu tüm dünyada konumlandırmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lopez ayrıca ülkenin her köşesinde güvenliği güçlendireceklerini ve emperyalizmin manipülasyon ile askeri saldırganlığına karşı koymayı sürdüreceklerini belirtti.

Tlatelolco Antlaşması'nın önemi

Tlatelolco Antlaşması, Latin Amerika ile Karayipler’i yoğun nüfuslu bir bölgede nükleer silahlardan arındırılmış ilk bölge olarak ilan etmişti.