Maduro: Gözaltındaki Paralı Askerler Arasında FBI Mensubu Bulundu

Venezuela lideri Maduro, gözaltına alınan yabancı paralı askerlerden birinin FBI'da üst düzey yetkili olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:20
Maduro: Gözaltındaki Paralı Askerler Arasında FBI Mensubu Bulundu

Venezuela Lideri Maduro Açıklamalarda Bulundu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "terörist eylemler" gerçekleştirmeyi planladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı paralı askerlerle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Yabancı Paralı Askerler ve FBI

Maduro, gözaltına alınan 7 yabancı paralı askerden birinin Federal Soruşturma Bürosu (FBI)'nda üst düzey yetkili olduğunu açıkladı. Bu detay, uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.

Başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda askerlerin yemin törenine katılan Maduro, "terörist eylemler" planlayan bu askerlerin gözaltına alındığını duyurdu.

Maduro'ya göre, gözaltına alınan askerlerin 2'si ABD vatandaşı, 2'si Kolombiyalı ve 3'ü Ukraynalı olarak belirlenmiştir.

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