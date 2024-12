Mahkemeden Murdoch Hakkında 'Kötü Niyetle Hareket Etti' Kararı

Nevada Mahkemesi’nden Çarpıcı Murdoch Kararı

ABD'nin Nevada eyaletindeki mahkeme, Fox ve News Corporation gibi medya şirketlerinin sahibi Rupert Murdoch'ın, şirketlerin yönetiminde dört çocuğuna eşit söz hakkı tanıma yerine yöneticiliği en büyük oğlu Lachlan'a devretme girişimini "kötü niyetle hareket etme" olarak değerlendirdi.

Mahkeme Görüşüne Göre Murdoch Kötü Niyet Taşıyor

The New York Times gazetesinin haberine göre, mahkeme tarafından görevlendirilen bir yetkili, Murdoch'un Eylül 2023 tarihinde Fox News’in muhafazakar çizgisini korumak amacıyla miras sözleşmesinde yaptığı değişiklikle ilgili davada görüşlerini açıkladı. Yetkili, yayınladığı 96 sayfalık belge ile bu değişikliğin 'kötü niyetle hareket etme' anlamına geldiğini belirtti.

Yayımlanan belgede, bu adımın Lachlan’ın yönetici rollerini kalıcı olarak güçlendirmek için atıldığını vurgularken; diğer varislerin bu durumdan nasıl etkileneceğine yönelik bir kaygının taşınmadığını ifade etti.

Murdoch Ailesi Kararı Temyiz Edecek

Rupert Murdoch’un avukatı, Murdoch ve oğlu Lachlan’ın karardan hayal kırıklığına uğradıklarını ve kararı temyize götürmeyi planladıklarını açıkladı.

Sözleşmenin orijinal halinde, Murdoch'un çocukları Lachlan, James, Elisabeth ve Prudence, aile şirketlerinin yönetiminde eşit söz hakkına sahipken, Murdoch, %100 kontrolü Lachlan lehine bıraktı.

Rupert Murdoch, James, Elisabeth ve Prudence’in Fox News gibi kuruluşların editoryal politikasını "daha az muhafazakar" olacak şekilde değiştirebileceğini ve bunun da sürekli liderlik kavgalarına yol açabileceğini öne sürdü. Murdoch, bu durumun aile şirketlerinin değerine zarar verebileceğini savundu.

Murdoch'ın Medya İmparatorluğu ve Etkisi

Rupert Murdoch, medya sektöründeki kariyerine Avustralya'nın Adelaide şehrinde, babasından miras kalan tek bir gazeteyle adım attı. Ancak, ailesinin medya imparatorluğuna ilk önemli etkisini 1996 yılında kurduğu Fox News televizyonu ile gerçekleştirdi. Kuruluşunun ardından 6 yıl içerisinde, CNN ve MSNBC gibi rakiplerini geride bırakarak, özellikle ABD’deki Cumhuriyetçi ve muhafazakar kesime yönelik yayınlar yapmaya başladı.

News Corp, Wall Street Journal ve New York Post'a ek olarak, The Times of London, The Sun gibi İngiliz tabloidlerinin yanı sıra, Avustralya'da birçok medya kuruluşunu da bünyesinde barındırmaktadır. Murdoch ailesinin net servetinin yaklaşık 20 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir.