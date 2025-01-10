Malatya'da 16 Bin 72 Deprem Konutu Sahiplerine Teslim Edildi

Malatya'da Deprem Konutları Teslim Edilmeye Devam Ediyor

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada 19 bin 751 deprem konutunun kuralarının çekildiğini, bunlardan 16 bin 72'sinin hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti. Konut teslim sürecinin devam ettiğini ifade eden Yavuz, şehirde inşaata devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Asrın Felaketi ve Devletin Destekleri

Yavuz, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin "asrın felaketi" olarak adlandırıldığını hatırlattı. Yavuz, bu felaketin geride kaldığını ve asrın inşasının sürdüğünü vurgulayarak, devletin deprem bölgesine yönelik desteklerinin devam ettiğinin altını çizdi.

Vali Yavuz, mevcut projelerin hayata geçirilmesi için kaynakların ve iradenin var olduğunu belirterek, “O zaman hep beraber el ele verelim ve yapalım.” dedi. Şu anda toplam 80 bin 665 hak sahibine ulaşmış olduklarını kaydeden Yavuz, 72 bin 544 konut ile 8 bin 121 iş yerinin mevcut olduğunu açıkladı.

İnşaat Çalışmalarında Son Durum

İnşaat sürecinin hızla devam ettiğini belirten Yavuz, 19 bin 751 konutun kuralarının çekildiğini ve 16 bin 72'sinin teslim edildiğini, teslim süreçlerinin sürmekte olduğunu ifade etti. Şu anda 45 alanda inşaat çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Yavuz, “Malatya'ya hayırlı olsun, inşaatlar lego gibi yükseliyor.” şeklinde konuştu.

2025 Yılı İçin Hedefler

Bu yılın Malatya için bir milat olacağını söyleyen Yavuz, Haziran ayı içerisinde kırsal konutların çoğunluğunu tamamlayacaklarını ve şehir merkezlerinde de teslimatlara başlanacağını duyurdu. Yavuz, 2025 yılının şehrin gelişimi açısından önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Terörle Mücadele ve Güvenlik Operasyonları

Yavuz, Malatya'da huzur ve güvenliği sağlama amacıyla yapılan terörle mücadele operasyonlarına da değindi. Geçen yıl toplam 112 operasyon gerçekleştirildiğini, 151 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 30'unun tutuklandığını açıkladı.

Ayrıca, göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen 55 operasyon sonucunda 88 organizatör yakalandı. Uyuşturucu satıcılarına karşı ise 3 bin 429 operasyon düzenlendi ve 4 bin 828 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonlar sırasında 311 kilo sentetik uyuşturucu, 31 kilo eroin ve 6 bin 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 0 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 0 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.