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Malatya'da Ekmeğin Arasına Gizlenen Uyuşturucu ile 2 Zanlı Yakalandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda ekmeğin arasına gizlenmiş 383 hap bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 07:51
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 07:51
Malatya'da Ekmeğin Arasına Gizlenen Uyuşturucu ile 2 Zanlı Yakalandı

Malatya'da Uyuşturucu Satıcılarına Şok Operasyon

Malatya'da, uyuşturucu ticaretine karşı gerçekleştirilen operasyonda, ekmeğin arasına gizlenmiş 383 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, iki şüpheli gözaltına alındı.

Vali Seddar Yavuz'un Açıklaması

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, operasyonun detaylarını aktardı. Yavuz, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında bu tür operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Operasyon, Malatya'da uyuşturucu ile mücadele alanında kaydedilen önemli bir başarı olarak değerlendirilirken, yetkililer halkın güvenliğinin artırılması için çalışmalara devam edeceğini belirtti.

Malatya'da ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ekmeğin...

Malatya'da ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ekmeğin arasına gizlenmiş 383 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

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