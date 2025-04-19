DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.230.455,58 -0,73%

Malatya'da Kömür Yüklü Kamyondaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kömür yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 21:40
Malatya'da Kömür Yüklü Kamyondaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, kömür yüklü bir kamyonda çıkan yangın, alarm durumuna neden oldu. Olay, Erkenek Mahallesi'ndeki Erkenek Tüneli'nde meydana geldi.

Seyir halindeki kamyonda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücünün ihbarı üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, olay yerine hızla intikal etti.

Yangına 8 araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, olay sırasında dumandan etkilenen bir kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle tüneldeki ulaşım çift yönlü trafiğe kapatıldı. Olay hakkında bilgi veren Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz yönlendirilmiş. Yoğun duman nedeniyle zorlukla müdahale edilerek araç yangını söndürülmüştür.” ifadelerini kullandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kömür yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü. İhbar üzerine olay...

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kömür yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 8 araçla müdahale ederek yangını söndürdü.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kömür yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü. İhbar üzerine olay...

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kömür yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 8 araçla müdahale ederek yangını söndürdü.

İLGİLİ HABERLER

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti
2
Cemal Reşit Rey'in 'Çelebi Operası' 50 Yıl Sonra Dünya Prömiyerini Yaptı
3
İzmir'de Nisa Yıldızer Anısına Koşu Etkinliği Düzenlendi
4
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
5
AK Parti'nin Destek Eli: Fatma Betül Sayan Kaya ve Barış Alper Yılmaz, Van'daki Kas Hastası Kardeşlerle Görüştü
6
Kütahya'da Arazözle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!