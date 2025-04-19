Malatya'da Kömür Yüklü Kamyondaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, kömür yüklü bir kamyonda çıkan yangın, alarm durumuna neden oldu. Olay, Erkenek Mahallesi'ndeki Erkenek Tüneli'nde meydana geldi.

Seyir halindeki kamyonda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücünün ihbarı üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, olay yerine hızla intikal etti.

Yangına 8 araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, olay sırasında dumandan etkilenen bir kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle tüneldeki ulaşım çift yönlü trafiğe kapatıldı. Olay hakkında bilgi veren Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz yönlendirilmiş. Yoğun duman nedeniyle zorlukla müdahale edilerek araç yangını söndürülmüştür.” ifadelerini kullandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kömür yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 8 araçla müdahale ederek yangını söndürdü.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kömür yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 8 araçla müdahale ederek yangını söndürdü.