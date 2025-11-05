Malatya'da Okul Yerleşkesinde Havai Fişek Rampası Paniğe Neden Oldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Yakınca Mahallesi'nde park halindeki aracın altında bulunan havai fişek rampası, 112 ihbarı ve bomba imha müdahalesine yol açtı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:51
Olayın Özeti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir okul yerleşkesinde bulunan park halindeki aracın altında fark edilen havai fişek rampası, öğle saatlerinde paniğe yol açtı.

Olayın Detayları

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Gazi Sokak'ta yer alan Yakınca Ortaokulu-Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi yerleşkesinde park halindeki bir aracın altında rampa fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Olay yerinde düzenlenen etkinliğe katılan bir kişi, elinde havai fişek rampası ile okul içine giren 3 öğrenci gördüğünü belirtti.

Güvenlik ve İnceleme

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba imha uzmanının yaptığı incelemede nesnenin boş havai fişek rampası olduğu teyit edildi. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

