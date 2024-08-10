Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Malatya Yazıhan'da Korkunç Olay

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, Gövük Mahallesi'nde yaşanan bir silahlı kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Olay, iddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan İ.B. ile Ali Ateş arasında çıkan tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesiyle gerçekleşti.

Büyük Gerginlik

Söz konusu kargaşada, Ali Ateş av tüfeğiyle yaralanarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, Ateş hayatını kaybetti.

Gözaltı Süreci

Olayın ardından Yeniden Refah Partisi Yazıhan İlçe Başkanı olduğu öğrenilen İ.B. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.