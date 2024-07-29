Malatya'da Silahlı Kavga: İki Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, bir alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Olay, Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

İki grup arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle S.Y. ve M.K. ile A.D. ve M.M.Y. arasında silahlı çatışma meydana geldi. Kavganın silahlı boyuta ulaşması çevrede yaşayan vatandaşları endişeye sevk etti.

Yaralıların Durumu

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kavga sırasında pompalı tüfekle vurulan S.Y., ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, M.K. ise Battalgazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Şüphelilerin Yakalanması

Olay yerinden kaçan A.D. ve M.M.Y., Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yetkililerin olayla ilgili incelemeleri devam etmektedir.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.