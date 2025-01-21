Malatya'da Tır ve Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı, 1'i Ağır

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen kazada, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. T.G. tarafından kullanılan 60 RD 225 plakalı kömür yüklü tır, Malatya-Sivas kara yolunun Hasançelebi Mahallesi Ulugüney mevkisinde H.K. idaresindeki 44 ET 932 plakalı odun yüklü traktörle çarpıştı.

Kazanın ardından her iki aracın sürücüleri ve traktörde bulunan Y.D. yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar ile birlikte jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. H.K.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza sonrasında tırda çıkan yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası çift taraflı trafiğe kapanan yol, tek şeritten kontrollü bir şekilde ulaşım sağlanmaya başladı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde tırla traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde tırla traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.