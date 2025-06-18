Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Zanlı Yakalandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da gerçekleştirilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir çalışma yürüttü.

Operasyon Detayları

Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 9 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, toplamda 3 bin 724 uyuşturucu hap, 13 gram kokain, 19.17 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam etmekte.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 3 bin 724 uyuşturucu hap, 13 gram kokain, 19,17 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.