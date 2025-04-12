Malatya'da Zirai Don Kayısı Ağaçlarına Zarar Verdi

Malatya'da Kayısı Ağaçları Zirai Don Nedeniyle Zarar Gördü

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kente etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle tarımsal üretimde meydana gelen zararlara dair açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde olumsuz hava koşulları ve don nedeniyle kayısı başta olmak üzere tarımsal üretimde zararların oluştuğu görülmektedir. Zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır ve üreticimizin yanında olacağız. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı'ndan Destek Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çiftçilerin emeklerinin boşa gitmemesi adına devletin tüm olanaklarının seferber edileceğini belirtti. Er, "Tarlada, bahçede, sabahın seherinde alın teri döken her bir kardeşimin yüreğiyle birlikte bizlerin de yüreği sızladı. Şunu bilmenizi isterim ki, hiçbir çiftçi kardeşim asla yalnız değildir. İlgili kurum ve kuruluşlarımız sahada çalışmalarına başladı. En kısa sürede elde edeceğimiz raporları titizlikle değerlendirecek, atılacak adımları kararlılıkla belirleyeceğiz. Hiçbir çiftçimizin emeği yerde kalmayacak." dedi.

Başkan Er, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere yetkili tüm kurumlarla yoğun bir görüşme trafiğinin başlatılacağını vurguladı. "Birlikte aşamayacağımız hiçbir zorluk yok" diyerek, üreticilerin yanında olacaklarını ifade etti.

Malatya'da meydana gelen zirai don kayısı ile tarım ürünlerinde zarara neden oldu.

Malatya'da meydana gelen zirai don kayısı ile tarım ürünlerinde zarara neden oldu.