Malatya Depreminde 21 Kişinin Ölümüne Neden Olan Kırçuval Oteli Davası Devam Ediyor

Malatya'da Deprem Davası Yargılama Süreci Sürüyor

Malatya'da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonucu yıkılan Kırçuval Oteli'nde, 10'u sporcu olmak üzere toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği davanın yargılama süreci devam ediyor. 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuksuz sanıklar ve hayatını kaybedenlerin aileleri katıldı.

Tanıkların İfadeleri Mahkemede

Duruşmada, Elazığ merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem sonrası Malatya'da hasar tespit çalışmalarına katılan Şükrü Karaca tanık olarak dinlendi. Karaca, Elazığ depremi sonrası kentte binden fazla binanın hasar tespitine katıldığını belirterek, Kırçuval Oteli'nin hasar durumunu hatırlamadığını ifade etti.

Diğer tanık, inşaat mühendisi Fatih Türkoğlu ise Malatya'daki hasar tespit çalışmalarına katıldığını ve çalışma sistemini mahkeme heyetine aktardı.

Müşteki Avukatlarının Talepleri

Müşteki avukatları, Elazığ depreminden sonra yapılan hasar kayıtlarının incelenmesini ve sanıkların tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, Malatya Valiliği ve ilgili kaymakamlıklardan gerekli bilgilerin istenmesine karar verirken, bilirkişi ataması yapılarak Kırçuval Oteli'nin dış cephe ve çatısında düzenleme yapılıp yapılmadığının raporlanmasını istedi.

Davanın Geçmişi

Kırçuval Oteli’nin yıkılması sonucunda hayatını kaybedenler arasında Malatya Büyükşehir Belediyespor Takımı oyuncuları ve ampute takımlarından sporcular bulunuyor. Dönemin Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Z.K. dahil olmak üzere 11 sanık, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla karşı karşıya. Davada sanıkların alacağı cezaların aralığı 2 yıl 8 ay ile 22 yıl 6 ay arasında değişiyor.

Duruşma, 18 Nisan tarihinde devam edecek.