DOLAR
36,21 -0,31%
EURO
37,9 -0,01%
ALTIN
3.417,79 -0,57%
BITCOIN
3.514.218,14 -0,96%

Malatya Depreminde 21 Kişinin Ölümüne Neden Olan Kırçuval Oteli Davası Devam Ediyor

Malatya'daki Kırçuval Oteli'nin yıkılması sonucunda hayatını kaybeden 21 kişi için sanıkların yargılanmasına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:07
Malatya Depreminde 21 Kişinin Ölümüne Neden Olan Kırçuval Oteli Davası Devam Ediyor

Malatya'da Deprem Davası Yargılama Süreci Sürüyor

Malatya'da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonucu yıkılan Kırçuval Oteli'nde, 10'u sporcu olmak üzere toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği davanın yargılama süreci devam ediyor. 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuksuz sanıklar ve hayatını kaybedenlerin aileleri katıldı.

Tanıkların İfadeleri Mahkemede

Duruşmada, Elazığ merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem sonrası Malatya'da hasar tespit çalışmalarına katılan Şükrü Karaca tanık olarak dinlendi. Karaca, Elazığ depremi sonrası kentte binden fazla binanın hasar tespitine katıldığını belirterek, Kırçuval Oteli'nin hasar durumunu hatırlamadığını ifade etti.

Diğer tanık, inşaat mühendisi Fatih Türkoğlu ise Malatya'daki hasar tespit çalışmalarına katıldığını ve çalışma sistemini mahkeme heyetine aktardı.

Müşteki Avukatlarının Talepleri

Müşteki avukatları, Elazığ depreminden sonra yapılan hasar kayıtlarının incelenmesini ve sanıkların tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, Malatya Valiliği ve ilgili kaymakamlıklardan gerekli bilgilerin istenmesine karar verirken, bilirkişi ataması yapılarak Kırçuval Oteli'nin dış cephe ve çatısında düzenleme yapılıp yapılmadığının raporlanmasını istedi.

Davanın Geçmişi

Kırçuval Oteli’nin yıkılması sonucunda hayatını kaybedenler arasında Malatya Büyükşehir Belediyespor Takımı oyuncuları ve ampute takımlarından sporcular bulunuyor. Dönemin Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Z.K. dahil olmak üzere 11 sanık, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla karşı karşıya. Davada sanıkların alacağı cezaların aralığı 2 yıl 8 ay ile 22 yıl 6 ay arasında değişiyor.

Duruşma, 18 Nisan tarihinde devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Üçlü Masa' Kuruldu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Mesaj: 'Hançer Kimin Elinde?'
3
BM ILO Raporu: Çin, Tibet ve Sincan'da Zorla Çalıştırma Faaliyetlerini Genişletiyor
4
Sinop'ta Kötü Hava Koşulları Balık Avcılığını ve Fiyatları Vuruyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yangın Güvenliği İçin Önemli Açıklama
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil Anayasa Vurgusu
7
Türk Ticaret ve Sanayi Odaları ile Türk Yatırım Fonu Arasında Önemli Mutabakat İmzalandı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor