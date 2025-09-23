Malavi'de Chakwera Destekçileri Erken Seçim Sonuçlarını Protesto Etti

Chakwera Destekçileri Lilongwe'de Erken Seçim Sonuçlarını Protesto Etti

Annabel Mtalimanja hedef gösterildi, sokaklar trafiğe kapatıldı

Genel seçimlerin 16 Eylül'de düzenlendiği Malavi'de, Devlet Başkanı Lazarus Chakwera'nın destekçileri, erken sonuçların eski Devlet Başkanı Peter Mutharika'yı önde gösterdiğini belirterek sokaklara çıktı.

Başkent Lilongwe'de toplanan göstericiler, Malavi Seçim Komisyonu Başkanı Annabel Mtalimanja'yı kınadı ve şehrin birçok caddesini trafiğe kapattı. Protestocular, 'adalet yerini bulana kadar' gösterilere devam edeceklerini söyledi.

İktidardaki Malavi Kongre Partisi (MCP) Kamu Sekreteri Jessie Kabwila, partinin erken sonuçları büyük usulsüzlükler nedeniyle kabul etmeye hazır olmadığını bildirdi. Seçim Komisyonu Başkanı Mtalimanja ise halka sükunet çağrısında bulundu.

Seçimin kapsamı ve yeni uygulama

16 Eylül genel seçimleri, Devlet Başkanı seçimini de kapsıyor. Bu yılki seçimde 17 aday yarışırken; aralarında Chakwera, Mutharika ve Joyce Banda'nın da bulunduğu adaylar devlet başkanlığı için yarışıyor. Ayrıca 229 parlamento üyesi ve 509 yerel yönetim temsilcisi belirlenecek.

Seçimlerde ilk kez uygulanan 'yüzde 50+1' formatı, kazananın oyların %50'sinden fazlasını almasını zorunlu kılıyor. Seçim Komisyonu, ülke anayasasına göre en geç yarın kesin sonuçları açıklayacak.

Arka plan: 2019 seçimlerinin iptali ve 2020 yeniden seçimi

Peter Mutharika, 2014'teki seçimi kazanarak Malavi Devlet Başkanı olmuştu. 2019'da yapılan devlet başkanı seçimini kazandığı ilan edilse de, Malavi Anayasa Mahkemesi 4 Şubat 2020'de usulsüzlük gerekçesiyle o seçimi iptal etti.

Haziran 2020'de tekrarlanan seçimin ardından Mutharika, Lazarus Chakwera'ya karşı seçimi kaybetti ve 28 Haziran 2020 itibarıyla görevi devretti.