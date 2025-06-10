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Malavi Gölü'nde Balıkçılık: Kıyı Halkının Geçim Kaynağı

Malavi Gölü'nde balıkçılıkla uğraşan kıyı halkı, geçimlerini gece avladıkları balıklardan elde ediyor.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 10:42
Malavi Gölü'nde Balıkçılık: Kıyı Halkının Geçim Kaynağı

Malavi Gölü'nde Balıkçılık Geleneği

Doğu Afrika'nın gözde noktalarından biri olan Malavi'de, balıkçılık yerel halkın temel geçim kaynaklarından birini oluşturuyor. Malavi Gölü'nde balık tutan kıyı halkı, geceleri avlandıkları balıkları sabahın ilk ışıklarıyla karaya getiriyor.

Kıyı Halkının Çabaları

Mangochi kentinin göl kıyısında yaşayan birçok insan, balıkçılık yoluyla yaşamını sürdürüyor. Her akşam güneş batarken, balıkçılar tekne ve motorlarıyla göle açılırken, gece boyunca çeşitli balık türlerini avlıyorlar.

Sabah Rutinleri ve Yerel Pazarlama

Günün ilk ışıklarıyla birlikte kıyıya dönen balıkçılar, tuttukları balıkları etraflarındaki balık dükkanlarına ve yerel halk arasında satıyor. Bu gelenek, hem geçim kaynağı sağlayarak hem de yerel ekonomiye katkıda bulunarak önem arz ediyor.

Doğu Afrika ülkesi Malavi'de balıkçılıkla uğraşan kıyı halkı, gece saatlerinde tuttukları...

Doğu Afrika ülkesi Malavi'de balıkçılıkla uğraşan kıyı halkı, gece saatlerinde tuttukları balıkları sabahın ilk ışıklarıyla karaya çıkartıyor. Mangochi kentinin, Malavi Gölü'ne kıyısı olan bölgelerinde yaşayan halkın büyük kısmı geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

Doğu Afrika ülkesi Malavi'de balıkçılıkla uğraşan kıyı halkı, gece saatlerinde tuttukları...

Doğu Afrika ülkesi Malavi'de balıkçılıkla uğraşan kıyı halkı, gece saatlerinde tuttukları balıkları sabahın ilk ışıklarıyla karaya çıkartıyor. Mangochi kentinin, Malavi Gölü'ne kıyısı olan bölgelerinde yaşayan halkın büyük kısmı geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

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