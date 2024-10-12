Malezya'da Filistin İçin Gösteri Düzenlendi

Malezya'dan Filistin'e Destek Yürüyüşü

Malezya'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının birinci yıl dönümünde Filistinli kardeşlere destek vermek amacıyla ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği önünde toplandı.

Maly Mail gazetesinin aktardığına göre, Malezya İslam Partisi (PAS) tarafından organize edilen bu protesto gösterisine katılan kalabalık, çeşitli dövizler taşıyarak, ABD'yi Gazze'deki saldırılara destek vermekten vazgeçmeye çağırdı.

Protestonun İçeriği

Göstericiler, "Mescid-i Aksa'yı kurtarın" ve "Soykırım 7 Ekim'de başlamadı" yazılı pankartlar ile yürüdü. Etkinlikte katılımcılar, ABD'nin İsrail'in saldırılarına olan desteklerini kınamak için bir araya geldi ve kefiye takarak dayanışma mesajı verdiler.

İsrail'in Gazze Saldırıları

7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda, yetkililer tarafından açıklanan verilere göre, Gazze'de yaklaşık 42 bin 126 Filistinli hayatını kaybederken, 98 bin 117 kişi yaralandı. Ölenler arasında 17 bin çocuk ve 11 bin 378 kadın bulunuyor. Siyasi olarak gerilimin arttığı bu dönemde, sivil altyapının hedef alınması da büyük bir endişe kaynağı oldu.

Protestoda, buna ek olarak, halkın sığındığı hastaneler ve çeşitli eğitim kurumlarının da saldırılara uğrayarak tahrip olduğu belirtildi.