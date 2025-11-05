Manavgat'ta motosiklet kazası: Navigasyona bakan araca arkadan çarpma

Manavgat’ta emniyet şeridinde navigasyona bakan araca motosiklet arkadan çarptı, sürücü yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:37
Manavgat'ta motosiklet kazası: Navigasyona bakan araca arkadan çarpma

Manavgat'ta motosiklet kazası: Navigasyona bakan araca arkadan çarpma

Kaza Detayları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, emniyet şeridinde duran otomobile motosiklet arkadan çarptı.

Kazada, Kemal K. idaresindeki 27 BCM 912 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde duran Özgür U. A. idaresindeki 07 CEL 605 plakalı otomobile çarptı.

Yaralıya Müdahale

Motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederek yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti.

Sürücü İfadesi ve Kamera Kayıtları

Otomobil sürücüsünün ifadesine göre kaza, sürücünün navigasyona bakmak için emniyet şeridinde durduğu sırada gerçekleşti. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise otomobilin durmasının üzerinden yaklaşık 5 dakika geçtikten sonra kazanın meydana geldiği görüldü.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE EMNİYET ŞERİDİNDE DURAN OTOMOBİLE MOTOSİKLETİN ARKADAN ÇARPMASI...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE EMNİYET ŞERİDİNDE DURAN OTOMOBİLE MOTOSİKLETİN ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE EMNİYET ŞERİDİNDE DURAN OTOMOBİLE MOTOSİKLETİN ARKADAN ÇARPMASI...

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorlu'da Bıçaklı Saldırı: N.E. Tutuklandı
2
Hazar Gölü'nde 6’ncısı Yapılan Temizlik: 10 Ton Çöp Toplandı
3
Şişli'de Bakımevi İddiası: 79 Yaşındaki Aynur Karagöz’ün 2 Valizinden Yüklü Para Çıktı
4
Kayseri'de 115 Milyon TL'lik Paleontoloji Müzesi: 7,7 Milyon Yıllık Fosiller Sergilenecek
5
Manavgat'ta motosiklet kazası: Navigasyona bakan araca arkadan çarpma
6
Hasan ve Selim İmamoğlu’nun Emniyetteki İfadesi Başladı
7
Başkan Topaloğlu WTM Londra'da: Kemer'in Tanıtımı Öne Çıkıyor

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş