Manavgat'ta motosiklet kazası: Navigasyona bakan araca arkadan çarpma

Kaza Detayları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, emniyet şeridinde duran otomobile motosiklet arkadan çarptı.

Kazada, Kemal K. idaresindeki 27 BCM 912 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde duran Özgür U. A. idaresindeki 07 CEL 605 plakalı otomobile çarptı.

Yaralıya Müdahale

Motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederek yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti.

Sürücü İfadesi ve Kamera Kayıtları

Otomobil sürücüsünün ifadesine göre kaza, sürücünün navigasyona bakmak için emniyet şeridinde durduğu sırada gerçekleşti. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise otomobilin durmasının üzerinden yaklaşık 5 dakika geçtikten sonra kazanın meydana geldiği görüldü.

