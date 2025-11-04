Manavgat'ta Yaya Geçidinde Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı

Manavgat'ta yaya geçidinde duran motosiklete çarpmamak için frenleyen sürücü devrildi, çenesinden yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 11:05
Manavgat'ta Yaya Geçidinde Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı

Manavgat'ta Yaya Geçidinde Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı

Kaza anı kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana gelen kazada, yaya geçidinde duran motosiklete çarpmamak için fren yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Bünyamin C. idaresindeki 63 AGH 661 plakalı motosiklet, yaya geçidine yaklaştığı sırada aynı yönde ilerleyen ve yayalara yol vermek için duran başka bir motosikleti fark etti. Panikle frene basan sürücü, motosikletin devrilmesi sonucu çenesinden yaralandı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bünyamin C., ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

MANAVGAT İLÇESİNDE MOTOSİKLET DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

MANAVGAT İLÇESİNDE MOTOSİKLET DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İLGİLİ HABERLER

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı
2
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
3
Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti
4
Köln'de AKİB Yatırım Forumu: Kayserili İş Dünyası Avrupa'da Buluştu
5
Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk
6
Tekirdağ’da DENEYAP Mezuniyeti: Gençler Geleceğe Kep Attı

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti