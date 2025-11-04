Manavgat'ta Yaya Geçidinde Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı

Kaza anı kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana gelen kazada, yaya geçidinde duran motosiklete çarpmamak için fren yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Bünyamin C. idaresindeki 63 AGH 661 plakalı motosiklet, yaya geçidine yaklaştığı sırada aynı yönde ilerleyen ve yayalara yol vermek için duran başka bir motosikleti fark etti. Panikle frene basan sürücü, motosikletin devrilmesi sonucu çenesinden yaralandı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bünyamin C., ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

