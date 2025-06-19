DOLAR
39,56 -0,1%
EURO
45,52 -0,3%
ALTIN
4.288,2 -0,26%
BITCOIN
4.151.265,31 0,04%

Manisa Alaşehir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkmış olan orman yangını, hava ve karadan ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 12:20
Manisa Alaşehir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale

Manisa'da Orman Yangını Çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Badınca Mahallesi yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının meydana gelmesiyle birlikte, bölgeye derhal müdahaleye başlandı.

Müdahale Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer gönderildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için hava ve karadan yoğun bir mücadele sürdürülüyor.

Yangın Kontrol Altına Alma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının büyümesini engellemek için ekipler, hızlı bir şekilde hareket ederek olay yerine intikal etti. Yangını kontrol altına alma çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'deki Ortaokul Öğrencileri Gastronomi Serasında Turşu Yapmayı Öğreniyor
2
TBMM'de Enerji ve Maden Düzenlemeleri Tartışma Konusu
3
Manisa Alaşehir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale
4
Mersinli Mühendis Kızı İçin Kayak Simülasyonu Tasarladı
5
Bakan Kacır: Türkiye, Uzayda Güçlü ve Bağımsız Bir Oyuncu Olacak
6
Tekirdağ'ın Tescilli Yapıncak Asma Yaprağında Hasat Süreci Başladı
7
Bakü'de TDT Hakimler Konseyi Başkanları Toplandı

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor