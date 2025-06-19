Manisa Alaşehir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale

Manisa'da Orman Yangını Çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Badınca Mahallesi yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının meydana gelmesiyle birlikte, bölgeye derhal müdahaleye başlandı.

Müdahale Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer gönderildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için hava ve karadan yoğun bir mücadele sürdürülüyor.

Yangın Kontrol Altına Alma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının büyümesini engellemek için ekipler, hızlı bir şekilde hareket ederek olay yerine intikal etti. Yangını kontrol altına alma çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.