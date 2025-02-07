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Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:03
Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın, Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde Çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Ayakkabıcılar Sitesi'nin idari binasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, binanın depo kısmında başlayarak, kısa sürede diğer katlara da sıçradı.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına aldı. Yangın sonrası meydana gelen hasar gözlemleniyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı bir araştırma başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olacağız.

Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nin idari binasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nin idari binasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nin idari binasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nin idari binasında çıkan yangın hasara neden oldu.

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