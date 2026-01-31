Manisa Büyükşehir, Servis Şoförleriyle Buluştu: Ulaşım Güvenliği ve Konfor Öne Çıktı

Toplantıda sahadan gelen talepler masaya yatırıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde öğrenci ve personel taşımacılığı yapan servis şoförleriyle bir araya gelerek ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi için fikir alışverişinde bulundu.

Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sektörün beklentileri ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası temsilcileri ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetkilileri katıldı. Görüşmede, işçi ve öğrenci servislerinin günlük işleyişinde karşılaştığı aksaklıklar, trafik güvenliği ve saha uygulamaları detaylı şekilde değerlendirildi.

Üstün, Manisa’da ulaşım hizmetlerinin daha güvenli, düzenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalıştıklarını vurguladı:

İşçi ve öğrenci taşımacılığı alanında karşılaşılan güzergâh düzenlemeleri, trafik güvenliği, duraklama ve park alanları, denetim süreçleri ile sahadaki uygulamalara ilişkin konuları titizlikle ele alıyoruz. Servis taşımacılığıyla ilgili yaşanan her türlü sorunu, Jandarma, Emniyet ve ilgili meslek odalarımızla birlikte değerlendiriyoruz. Amacımız; hem servis şoförlerimizin çalışma şartlarını iyileştirmek hem de vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu ve düzenli bir ulaşım hizmeti almasını sağlamak. Bu doğrultuda, tespit edilen sorunların çözümü için gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.

