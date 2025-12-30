Şırnak'ta UMKE Zamanla Yarıştı — 2 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

Şırnak'ta rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, karlı yollarda zorlu çalışma yürüten UMKE ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye yetiştirildi.

Müdahale ve kurtarma süreci

Olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan bir ambulans, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından güvenli alana alındı. Ekipler, ambulansın yeniden hareket etmesini sağladıktan sonra gelen ihbar üzerine Şırnak merkeze bağlı Araköy'e yönlendirildi.

Araköy'de rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, karla kaplı ve ulaşımın güçlükle sağlandığı yollardan UMKE ekiplerinin özverili çalışmasıyla alınarak hastaneye yetiştirildi. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, yoğun kar yağışına rağmen sağlık ve kurtarma ekiplerinin 24 saat esasına göre görev başında olduğunu belirterek, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

