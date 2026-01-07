Çayırova'ya Sismik İzolatörlü 200 Yataklı Devlet Hastanesi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede yapımı süren Çayırova Devlet Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Çiftçi, inşaatın planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirtti.

Çiftçi, projenin fiziki gerçekleşme durumuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Çayırova Devlet Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor. Temel betonu tamamlandı. Sismik kat perde betonları yüzde 90 seviyesinde. Çevre istinat betonları başladı. En büyük hayallerimizden biri olan hastanemizin yapım sürecini adım adım, heyecanla takip ediyoruz"

Proje Detayları

Hastane, toplam 45.518 metrekare inşaat alanına sahip olup, taban alanı 8.700 metrekare üzerine kurulacak. Yapı, depreme dayanıklı sismik izolatörlü sistemle inşa ediliyor.

Kapasite ve Birimler

Hastane 200 yatak kapasitesine sahip olacak; bu kapsamda 51 yoğun bakım yatağı, 75 poliklinik, 6 ameliyathane, 26 acil müşahede yatağı, 8 diyaliz ünitesi ve doğumhaneler yer alacak.

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANI BÜNYAMİN ÇİFTÇİ, İLÇEDE YAPIMI DEVAM EDEN ÇAYIROVA DEVLET HASTANESİ ŞANTİYESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.