Manisa'da 1 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Çalan İki Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da 1 Milyon Liralık Hırsızlık Olayı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Olay, 3 Ocak'ta Cumhuriyet Mahallesi 309 Sokak'taki 85 yaşındaki T.E.'nin evinde gerçekleşti.

Hırsızların İzleri Sürüldü

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kadının evinden çalınan ziynet eşyaları için hızlı bir araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre, zanlılar İzmir'den Salihli'ye otomobille gelip hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra bölgeden ayrıldığı belirlendi.

Baskın ve Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle şüphelilerin adresine düzenlenen baskında, G.U. (41) ve K.K. (48) adlı şahıslar yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Salihli'de güvenlik güçlerinin hırsızlık olaylarına karşı hızla müdahale edebildiği bir durumu gözler önüne serdi.